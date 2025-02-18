去年入榜即刷新高 桃園老街溪整治逐步串連上下游
桃園市老街溪近年逐段整治，沿岸步道去年造訪人次破千萬，成為人氣最高景點，市府持續整治沿岸環境，今年規畫平鎮區三崇橋至環鄉橋流域，預計年底之前完成發包，目標明年初動工。
桃園老街溪早年因匯集民生汙水，臭氣熏天，密集住宅去流域一度加蓋避免影響環境衛生與民眾生活品質，後來隨水資源系統整合，逐漸改善，開蓋後也建置步道提供休憩環境，不僅周邊居民受惠，也有不少親子造訪踏青。
水務局指出，市府整治老街溪平鎮段與中壢段流域約9公里，尚有零星河段須分階段整治，三崇橋至環鄉橋流域長度約0.4公里，面積約1.1公頃，因土地所有權人複雜，除0.1公頃公有土地，還有0.1公頃私人土地及0.9公頃未登錄土地，為此編列整治經費約1.3億元，0.4億元為工程經費、0.9億元為用地費，目前已完成2場公聽會，預定今年底前完成用地取得與發包，目標明年初開工。
水務局表示，此次整治計畫主要是拓寬河道通洪斷面，建設永久性堤防禦洪，以達50年防洪頻率標準，也盼逐步興建護岸與自行車步道，串連上下游河域，讓防洪兼顧生態棲地，打造親水且低碳的水岸城市。
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