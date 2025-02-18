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防火災 桃市低溫倉儲納管

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市政府去年10月通過「火災預防自治條例」修正草案，將低溫冷凍倉儲等高風險場所納入管制。市府昨拍板，2月底前公告第一批高風險場所，預估將有近千家事業納管，若未確實申報危險化學物品等，惡性不改將強拆處分。

桃園市政府昨舉行今年度首次火災預防推動小組會議，由市長張善政主持。張善政說，美福大火等重大火災影響市民甚鉅，市府除修訂自治條例，也成立火災預防推動小組，聘請4位諮詢顧問，建構防災安全管理網。

負責邀集相關局處研商的副市長蘇俊賓說，他多次在行政院會討論「工廠管理輔導法」及「消防法」修正草案時，以具體案例分析數據，強調倉儲業存放化學品未申報的火災風險高於一般工廠，目前工輔法雖已將工廠外附屬倉庫納入管制，但尚未普及至各倉儲樣態，將持續建議中央修法。

桃園市環保局指出，桃園市火災預防自治條例去年10月25日修正公布，補足現有中央法令對倉儲及危險化學物品管理的不足。昨會中決議本月底前公告將「工廠危險品」、「公共危險品」、「爆裂物先驅化學物質」及「低溫冷凍倉儲」納入管制，預估有近千家事業納管。

環保局表示，未來業者應依自治條例規定提供儲存危險化學物品、位置與總量辦理申報登記，並提報消防設施及防災改善方案，違者處5萬元以上10萬元以下罰鍰；1年內經2次限期改善，仍持續違反規定者，得列為優先拆除對象。

桃園 火災 風險

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