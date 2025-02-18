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世壯運在即 竹市自由車場爆地層下陷
2025雙北世界壯年運動會將於5月登場，新竹市政府爭取中央經費加上自籌款共投入1億1878萬元，去年初整修新竹市自由車場，未料賽事在即，民代披露場地平整度不佳與積水及地層下陷，並點出水土保持工項有問題，能否舉辦世壯運？恐不樂觀。
竹市府工務處回應，工程設計施工均依規提送水土保持計畫，並依法規及計畫施作水土保持設施，也安排多次選手試騎測試，持續採納選手意見反饋針對賽道平整度進行調整。市府團隊極力爭取自由車場作為「2025雙北世壯運」自由車賽場。
市議員劉彥伶說，據了解主辦世壯運的台北市體育局上周與市府會勘自由車場場地，發現場地平整度不佳、積水等，恐影響舉辦世壯運自由車賽事。前議員李妍慧也控訴，水土保持被工務處拿掉了，前幾天下雨後，司令台前水溝疑似下陷，造成水溝與賽道開裂，質疑上億元經費形同打水漂。
新竹市自由車委員會主委吳興華說，選手們要的是一個安全平坦的跑道，先前選手到現場測試低速試騎，騎到斜坡處，手把跳動明顯，遑論要進行高速訓練。他認為這樣的柏油基底恐怕得打掉重練，也不禁感嘆自由車場如「新竹棒球場2.0」。
竹市府工務處說明，經工程評審會議與專業委員現勘，水土保持項目中的地錨工程項目有超量設計疑慮且無施作必要性，但仍保留相關監測及其他水保設施經費，賽道重修也以平整度的復原修繕尤為首要。
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