台灣燈會塞爆！警察忙到沒時間吃飯 張善政赴第一線慰勉
2025年桃園燈會自2月7日試營運至今湧入大量人潮，桃園市警察局安排警力維護燈會安全及交通工作，市長張善政今前往警察局聯合指揮所慰勉，感謝並肯定警察同仁在活動期間的辛勤付出。
台灣燈會正式開幕首個周末，遊客爆滿，14日吸引150萬人次，15日整天超過200萬人次，人潮衝擊周邊交通，機場捷運鄰近站點月台管制，一度暫停自動售票服務，民眾出站最久得等30分鐘；高鐵桃園站也啟動進出人潮分流管制；周邊國道與平面道路大塞車，引發民怨。
對此警方動員大批警力在各路口、展區內維持交通及疏導人流，並特製配發專用的LED指示燈板，在各重要路口及主要動線提供引導，提供燈會路線資訊及展區方向，引導賞燈民眾並協助散場，站到腿痠，甚至忙到連吃飯、喝水的時間都沒有。
桃園市長張善政今赴指揮所與執行同仁交流合影慰勉，特別提到聯合指揮所內配備先進科技監視器系統，確保整個燈會的安全能及時呈現現場情況，並有效協助執勤人員快速反應，確保遊客安全，以辦理歷屆最佳台灣燈會為工作目標，做好安全維護及交通疏導工作。
桃園市警局表示，警察同仁將秉持著「全力以赴，做到最好」的精神來面對，除透過期前的規劃整備，事中的執行應處，以及隨時滾動檢討策進，持續做好燈會勤務安維工作。
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