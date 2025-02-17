快訊

台中西區平房暗夜火警 火勢延燒鄰宅 幸住戶已脫困

台北霧茫茫...東北風挾帶PM2.5影響 環保局：空品達紅色等級

台灣燈會塞爆！警察忙到沒時間吃飯 張善政赴第一線慰勉

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市長張善政今前往警察局聯合指揮所慰勉，感謝並肯定警察同仁在台灣燈會期間的付出。記者周嘉茹／翻攝
桃園市長張善政今前往警察局聯合指揮所慰勉，感謝並肯定警察同仁在台灣燈會期間的付出。記者周嘉茹／翻攝

2025年桃園燈會自2月7日試營運至今湧入大量人潮，桃園市警察局安排警力維護燈會安全及交通工作，市長張善政今前往警察局聯合指揮所慰勉，感謝並肯定警察同仁在活動期間的辛勤付出。

台灣燈會正式開幕首個周末，遊客爆滿，14日吸引150萬人次，15日整天超過200萬人次，人潮衝擊周邊交通，機場捷運鄰近站點月台管制，一度暫停自動售票服務，民眾出站最久得等30分鐘；高鐵桃園站也啟動進出人潮分流管制；周邊國道與平面道路大塞車，引發民怨。

對此警方動員大批警力在各路口、展區內維持交通及疏導人流，並特製配發專用的LED指示燈板，在各重要路口及主要動線提供引導，提供燈會路線資訊及展區方向，引導賞燈民眾並協助散場，站到腿痠，甚至忙到連吃飯、喝水的時間都沒有。

桃園市長張善政今赴指揮所與執行同仁交流合影慰勉，特別提到聯合指揮所內配備先進科技監視器系統，確保整個燈會的安全能及時呈現現場情況，並有效協助執勤人員快速反應，確保遊客安全，以辦理歷屆最佳台灣燈會為工作目標，做好安全維護及交通疏導工作。

桃園市警局表示，警察同仁將秉持著「全力以赴，做到最好」的精神來面對，除透過期前的規劃整備，事中的執行應處，以及隨時滾動檢討策進，持續做好燈會勤務安維工作。

桃園市長張善政今前往警察局聯合指揮所慰勉，感謝並肯定警察同仁在台灣燈會期間的付出。記者周嘉茹／翻攝
桃園市長張善政今前往警察局聯合指揮所慰勉，感謝並肯定警察同仁在台灣燈會期間的付出。記者周嘉茹／翻攝

台灣燈會 張善政 警察

延伸閱讀

台灣燈會首周假日湧400萬人潮 張善政肯定疏運改善措施效果

把關百貨公安！桃園市長張善政撂重話 擅自裝修不排除勒令停業

台中新光三越氣爆現場滿目瘡痍 張善政：隨時配合支援

桃園中壢新明市場劣化嚴重 市長張善政拍板拆除重建

相關新聞

台灣燈會塞爆！警察忙到沒時間吃飯 張善政赴第一線慰勉

2025年桃園燈會自2月7日試營運至今湧入大量人潮，桃園市警察局安排警力維護燈會安全及交通工作，市長張善政今前往警察局聯...

桃園台灣燈會卡比獸「躺平」避強風 充氣展出時間看這邊

桃園市政府宣布燈會的「卡比獸」、「皮卡丘」及「進擊的巨人」等超大型充氣偶停展，許多遊客見證3大充氣偶「消風」消失嘆可惜，...

防倉儲火警！桃市擴大納管高風險場所 遲未改善恐拆除

桃園市去年10月通過「火災預防自治條例」修正草案，將低溫冷凍倉儲等高風險場所納入管制。市府今拍板，2月底前公告第一批高風...

男童遭台灣燈會燈具固定繩絆倒受傷 警開道護送醫檢查

假日台灣燈會賞燈人潮滿滿，其中進擊的巨人、卡比獸、皮卡丘及Open醬等燈具深受大小朋友喜愛，但昨晚一名10歲男童在嬉戲時...

竹市自由車場整修爆地盤下陷 恐辦不了2025世壯運

2025雙北世界壯年運動會將於5月登場，新竹市政府爭取中央經費加上自籌款共投入1億1878萬元整修新竹市自由車場，未料賽...

桃園台灣燈會燈區突吹強風 卡比獸及進擊的巨人今天停展

台灣燈會在桃園盛大展出期間，桃園市政府今天下午表示，青埔地區燈會現場偵測瞬間風速已達七級風上限，燈區現場風勢過強，依據中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。