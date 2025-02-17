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桃園台灣燈會卡比獸「躺平」避強風 充氣展出時間看這邊
桃園市政府宣布燈會的「卡比獸」、「皮卡丘」及「進擊的巨人」等超大型充氣偶停展，許多遊客見證3大充氣偶「消風」消失嘆可惜，何時復展？市府觀旅局長周柏吟今天下午說，後續日日監測風速及氣象預報，等風速維持穩定，就馬上公告恢復展出。
台灣燈會最具人氣的卡比獸、皮卡丘及進擊的巨人超大型充氣偶，不敵中壢青埔地區今天瞬間七級陣風停展，主辦單位至今天下午4時12分先後完成3個超大型充氣偶「消風」放氣後消失在遊客視線。
許多民眾目睹3個大型充氣慢慢消風到躺平「奇景」，紛紛拍照或PO網見證，林小姐說，她下班專程來看皮卡丘、卡比獸，結果看到消風，蠻可惜，另外再找時間來看。
市府宣布今天停展的展區作品，有卡比獸、皮卡丘及進擊的巨人之外，還有光臨千塘國的千塘光池，青春光劇場的月亮在唱歌、福光滿意讚的景福宮、慈護宮大型充氣式作品，均同時停展。
周柏吟表示，今天青埔地區瞬間陣風七級，風速相當快，大家感受非常強烈，現場許多攤位及佈展燈組裝飾、花圃都受到影響，目前在趕工修復中， 卡比獸、皮卡丘和進擊的巨人及現場幾組藝術燈組暫停，避免安全隱患。
市府將隨時注意風速及氣象預報，只要風速回到正常值、氣象預報說明接下來風速持續維持在穩定標準值內，只要能恢復展出，就會馬上公布恢復展出時間。
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