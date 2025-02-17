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防倉儲火警！桃市擴大納管高風險場所 遲未改善恐拆除

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2022年桃園美福倉儲大火引發民怨（圖），桃園市政府去年通過「桃園市火災預防自治條例」修正草案，預計2月底公告第一批高風險場所，納管近千家事業。本報資料照片
2022年桃園美福倉儲大火引發民怨（圖），桃園市政府去年通過「桃園市火災預防自治條例」修正草案，預計2月底公告第一批高風險場所，納管近千家事業。本報資料照片

桃園市去年10月通過「火災預防自治條例」修正草案，將低溫冷凍倉儲等高風險場所納入管制。市府今拍板，2月底前公告第一批高風險場所，預估將有近千家事業納管，管理權人應提供儲存危險化學物品、位置與總量辦理申報登記，並提報消防設施及防災改善方案，違者可處5萬元以上10萬元以下罰鍰，遲不改善者更將優先拆除。

市府今召開今年度首次火災預防推動小組會議，並成立「危險化學品管理及災害應變會報」，由市長張善政主持。

張善政表示，過往包括美福大火等重大火災事件，影響市民甚鉅，為強化各局處間橫向資源協調，他請副市長蘇俊賓邀集相關局處研商，去年10月完成桃園市火災預防自治條例修正案，今天也正式成立火災預防推動小組，聘請4位諮詢顧問，全面建構防災安全管理網。

蘇俊賓表示，他多次在行政院會討論「工廠管理輔導法」及「消防法」修正草案時，以具體案例分析數據，強調倉儲業存放化學品未申報的火災風險高於一般工廠，建議中央修法時納入倉儲業主動申報機制，目前工輔法雖已將工廠廠外附屬倉庫納入管制，但尚未普及至各倉儲樣態。

蘇俊賓說，市府將持續倡議工輔法及消防法修正，優先將工廠外倉庫納入申報管理與勾稽，此外，若危險品倉儲業營業登記在外縣市，桃園市本身無法完全掌握管理，也將持續建議中央修法。

環保局表示，桃園市火災預防自治條例已於去年10月25日修正公布實施，補足現有中央法令對倉儲及危險化學物品管理的不足，今日會中決議本月底前公告桃園市第一批高風險場所，將「工廠危險品」、「公共危險品」、「爆裂物先驅化學物質」及「低溫冷凍倉儲」納入管制，預估會有近千家事業納管。

環保局表示，未來業者應依自治條例第9條規定，提供儲存危險化學物品、位置與總量辦理申報登記，並提報消防設施及防災改善方案，強化災害應變能力；違者可依自治條例第17條規定，處5萬元以上10萬元以下罰鍰；針對1年內經2次限期改善，仍持續違反規定者，得列為優先拆除對象。

桃園 火災 風險

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