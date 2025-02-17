男童遭台灣燈會燈具固定繩絆倒受傷 警開道護送醫檢查
假日台灣燈會賞燈人潮滿滿，其中進擊的巨人、卡比獸、皮卡丘及Open醬等燈具深受大小朋友喜愛，但昨晚一名10歲男童在嬉戲時不慎被Open醬的固定繩索絆倒受傷，因右手舉不起來，龜山員警協助開道護送孩童至停車處，由家長帶往醫院照X光檢查。警方呼籲民眾要注意小孩安全，避免誤入禁區發生危險。
昨晚台灣燈會湧入數十萬人潮，各個燈區人山人海，龜山分局員警在各路口交通管制。晚間在城市聚光多元燈展區多元市集旁的Open醬玩偶，引起許多孩童圍繞搶拍照，其中10歲男童不慎被固定繩絆倒膝蓋擦挫傷，家長送志醫護站治療雙膝蓋，男孩右手肩膀疼痛舉不起來，建議至醫院檢查，因為人潮太多車輛開不出去，家長先將車輛開至A19站對面車道，男童坐擔架由醫護人員推，員警負責開道引導至500公尺處A19站前坐上家長的車輛至醫院檢查傷勢。
龜山分局表示，美輪美奐的燈吸引民眾爭相拍照，但大部分燈區有用固定繩索禁止靠近區域，孩童玩樂過程中往往沒有注意到危險區域，提醒民眾應留意孩童安全，避免發生危險。
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