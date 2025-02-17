竹市自由車場整修爆地盤下陷 恐辦不了2025世壯運
2025雙北世界壯年運動會將於5月登場，新竹市政府爭取中央經費加上自籌款共投入1億1878萬元整修新竹市自由車場，未料賽事在即，民代披露場地平整不佳與積水及地盤下陷，並點出水土保持工項有問題，自由車委員會選手日前也實地測試跑道多處震動，能否舉辦世壯運？恐不樂觀。
竹市府工務處回應，工程設計施工均依規提送水土保持計畫，並依法規及計畫施作水土保持設施，並安排多次選手試騎測試，持續採納選手意見反饋針對賽道平整度進行調整。市府團隊同時極力爭取新自由車場作為「2025雙北世壯運」自由車賽場使用。
新竹市自由車場位於十八尖山，歷史將近50年，是北部唯一的自由車競賽場地，但多年來未有大型修整，場地因興建年代較久，有動線不佳、賽道鋪面龜裂嚴重、室內空間選手休息區與廁所牆壁龜裂掉漆、壁癌及使用空間不佳等問題，去年初啟動整修。
新竹市立自由車場爭取到教育部體育署經費，原定去年底整修完工，今年將作為2025雙北世界壯年運動會自由車競賽場地使用，未料近日傳出場地整修狀態不佳。市議員劉彥伶說，據了解主辦世壯運的台北市體育局上周與市府會勘自由車場場地，場地狀況似乎不太理想，包含平整度不佳、積水等，恐影響到世壯運自由車賽事辦理。
過去爭取自由車場整修的前議員李妍慧也在臉書控訴，原本編入市府預算的「水土保持」項目，偷偷地被工務處拿掉了，前幾天下雨後，司令台前水溝疑似下陷，造成水溝與賽道開裂，以前位移的樓梯再度裂開，上億元經費形同打水漂，要如何驗收？
新竹市自由車委員會主委吳興華表示，當初堅持要做車場前面的水保，也就是地錨工程以穩固地基，但去年施工期間發現未作地錨，一問之下才發現工務處以過度設計為由拿掉，只能尊重專業。但沒想到下雨後，地盤下陷、水溝龜裂的狀況依舊發生了。
「選手們要的是一個安全平坦的跑道。」吳興華說，大家都希望車場好，但不僅要舉行世壯運一事不樂觀，未來選手訓練恐怕也沒有安全的跑道空間，先前選手到現場測試低速試騎，騎到斜坡處，手把跳動明顯，遑論要進行高速訓練，相當危險。他認為這樣的柏油基底恐怕得打掉重練，也不禁感嘆自由車場現況彷彿「新竹棒球場2.0」。
竹市府工務處今天下午回應，此工程為重整修現有老舊斑駁賽道、改善室內選手空間整體改善、更新動線及增加無障礙設施、施作周邊水土保持工程。因為區域位於十八尖山邊坡上方，市府依據水土保持法等相關規定提送水土保持計畫書並審查通過，據以施作水土保持工程，包含擋土設施、排水系統、滯洪沉砂池等均已完成。
至於地錨工程，工務處說明，此案於前年12月工程評審會議中，專業委員針對水土保持項目中的地錨工程項目提出可能有超量設計疑慮。市府謹慎考量安全性並秉持節省公帑不浮濫，去年2月邀集專業委員辦現勘，確認「地錨工程」無施作必要性，但仍保留相關監測及其他水土保持設施經費，賽道重修也以平整度的復原修繕尤為首要。
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