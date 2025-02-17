竹市自由車場整修爆地盤下陷 恐辦不了2025世壯運

2025雙北世界壯年運動會將於5月登場，新竹市政府爭取中央經費加上自籌款共投入1億1878萬元整修新竹市自由車場，未料賽事在即，民代披露場地平整不佳與積水及地盤下陷，並點出水土保持工項有問題，自由車委員會選手日前也實地測試跑道多處震動，能否舉辦世壯運？恐不樂觀。

竹市府工務處回應，工程設計施工均依規提送水土保持計畫，並依法規及計畫施作水土保持設施，並安排多次選手試騎測試，持續採納選手意見反饋針對賽道平整度進行調整。市府團隊同時極力爭取新自由車場作為「2025雙北世壯運」自由車賽場使用。

新竹市自由車場位於十八尖山，歷史將近50年，是北部唯一的自由車競賽場地，但多年來未有大型修整，場地因興建年代較久，有動線不佳、賽道鋪面龜裂嚴重、室內空間選手休息區與廁所牆壁龜裂掉漆、壁癌及使用空間不佳等問題，去年初啟動整修。

新竹市立自由車場爭取到教育部體育署經費，原定去年底整修完工，今年將作為2025雙北世界壯年運動會自由車競賽場地使用，未料近日傳出場地整修狀態不佳。市議員劉彥伶說，據了解主辦世壯運的台北市體育局上周與市府會勘自由車場場地，場地狀況似乎不太理想，包含平整度不佳、積水等，恐影響到世壯運自由車賽事辦理。

過去爭取自由車場整修的前議員李妍慧也在臉書控訴，原本編入市府預算的「水土保持」項目，偷偷地被工務處拿掉了，前幾天下雨後，司令台前水溝疑似下陷，造成水溝與賽道開裂，以前位移的樓梯再度裂開，上億元經費形同打水漂，要如何驗收？

新竹市自由車委員會主委吳興華表示，當初堅持要做車場前面的水保，也就是地錨工程以穩固地基，但去年施工期間發現未作地錨，一問之下才發現工務處以過度設計為由拿掉，只能尊重專業。但沒想到下雨後，地盤下陷、水溝龜裂的狀況依舊發生了。

「選手們要的是一個安全平坦的跑道。」吳興華說，大家都希望車場好，但不僅要舉行世壯運一事不樂觀，未來選手訓練恐怕也沒有安全的跑道空間，先前選手到現場測試低速試騎，騎到斜坡處，手把跳動明顯，遑論要進行高速訓練，相當危險。他認為這樣的柏油基底恐怕得打掉重練，也不禁感嘆自由車場現況彷彿「新竹棒球場2.0」。

竹市府工務處今天下午回應，此工程為重整修現有老舊斑駁賽道、改善室內選手空間整體改善、更新動線及增加無障礙設施、施作周邊水土保持工程。因為區域位於十八尖山邊坡上方，市府依據水土保持法等相關規定提送水土保持計畫書並審查通過，據以施作水土保持工程，包含擋土設施、排水系統、滯洪沉砂池等均已完成。