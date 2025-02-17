桃園台灣燈會燈區突吹強風 卡比獸及進擊的巨人今天停展
台灣燈會在桃園盛大展出期間，桃園市政府今天下午表示，青埔地區燈會現場偵測瞬間風速已達七級風上限，燈區現場風勢過強，依據中央氣象署預報今天晚間將持續強風，為確保活動安全，卡比獸、皮卡丘及進擊的巨人等作品展區，今天全天暫停展出。
台灣燈會正在中壢青埔特區展出，首個周休假日湧入約400萬賞燈人潮，尤其機捷A19站旁的「卡比獸」、「進擊的巨人」燈區最受小朋友、年輕人歡迎，吸引大量人潮賞燈遊逛，市府突然宣布強風下，為確保活動安全，卡比獸、皮卡丘及進擊的巨人等作品展區全天暫停展出，讓前往遊客愕然。
市政府表示，卡比獸、皮卡丘及進擊的巨人等作品展區，後續將每日監測風速，等風速恢復可開展狀態，將另行公告復展。
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