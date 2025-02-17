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日春木瓜2分店遭點名用爛果 桃衛生局：5次稽查未見異狀
知名連鎖飲料店「日春木瓜牛奶」日前遭民眾檢舉，將發霉腐爛的木瓜做成飲品販售，引發熱議。桃園市衛生局今表示，去年針對該品牌在桃園的分店都有稽查，但皆未發現異狀，後續會列入不定期查核及抽驗，如使用變質腐敗的食材原料製作成食品，可依食安法開罰6萬元以上至2億元以下。
日前有網友在「爆料公社二社」自稱是日春木瓜牛奶資深老員工，常去很多分店支援，不少分店對發霉發爛的木瓜不會丟掉，而是削掉，繼續賣給客人喝。她更點名包括桃園機場二航廈及林口某分店在她心中都是「非常非常黑的名單店」，「衛生局不用去查了，發霉發爛的木瓜上班來就先削完了，來查也查不到。」
衛生局食品管理暨檢驗科長薛惠文表示，日春木瓜牛奶在桃園共有桃園機場二航廈、林口長庚、中壢服務區、A19等4家分店，去年市府針對上述店家都有稽查過。
尤其網友點名的二航廈、林口長庚醫院2間分店更分別在去年7月、10月、12月稽查共5次，過程中除檢查木瓜也有查核其他水果原料，但都未發現異狀；二航廈分店在這次爆出食安疑慮後自行暫停營業，不過與衛生局查核無關。
薛惠文表示，衛生局已責令食品業者，如使用變質腐敗的食材原料製作成食品，可依食安法第15條第1項規定，裁罰6萬元以上至2億元以下罰鍰。
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