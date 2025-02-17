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女媧補天桃園客家天穿日祭天 打破傳統全女性獻吉禮

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
客家事務局長范姜泰基（前排右二）為天穿日祭天，打破傳統，6名禮生及執事全由女性擔任。記者曾增勳／攝影
客家事務局長范姜泰基（前排右二）為天穿日祭天，打破傳統，6名禮生及執事全由女性擔任。記者曾增勳／攝影

農曆正月20日客家人「天穿日」，桃園市客家事務局今天上午在客家文化館舉辦天穿日祭天儀式，循客家傳統「三獻吉禮」，打破傳統男性主導，由6名女性擔任儀式禮生及執事，局長范姜泰基說，今年天穿日祭典全程安排女性禮生祭典，倡導性別平等。

台灣燈會在桃園青埔特區開展，迎接今天客家天穿日，市府客家局在燈會燈區設定今天客家日，今天晚上6點至9點30分舉辦客家藝文團體表演，由龍潭愛樂管弦樂團、碧霞鄉土客家民謠劇團、接表表演，展現客家音樂魅力與客庄民俗歌謠，推廣客家在地文藝。

天穿日是客家人的重要節日，相傳水神與活神相爭，把天打撞成一個大洞，女媧娘娘為免去人間火苦，煉五色石補天，客家人為感念女媧的幫助，每年天穿日會放下手邊工作，「男不耕田、女不織布」，祭拜感念女媧補天恩澤，讓大地休生息，藉此表達客家族群崇敬天地、尊重自然作息的精神，亦即現代重視環保、環境永續的意義。

客家天穿日祭天儀式由局長范姜泰基主祭，循客家傳統三獻吉禮祭典儀式，過去祭典由男性主導擔任禮生、執事，今年打破傳統刻板印象，6名禮生及執事均由女性擔任，並邀請去年客語講古比賽獲獎的瑞原國中女學生邱光翠擔任讀祝生，古禮儀式隆重。

范姜泰基表示，今年天穿日祭天儀式全程安排女性禮生執事祭典，展現公部門鼓勵女性參與傳統祭典，並將與10所客語沉浸式教學幼兒園合作推動天穿日活動，融入客語、天穿日及環保等元素，讓孩童輕鬆學習客家文化及環保知識，將客語向下札根。參與活動的女學生邱光翠說，有機會參加客家人天穿日重要節日活動，覺得很有意義，也希望文化繼續傳承下去。

客家事務局長范姜泰基（左五）天穿日祭天儀式，打破傳統，6名禮生及執事全由女性擔任。記者曾增勳／攝影
客家事務局長范姜泰基（左五）天穿日祭天儀式，打破傳統，6名禮生及執事全由女性擔任。記者曾增勳／攝影

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