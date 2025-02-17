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通霄爭取公有零售市場改建 攤商憂心地震一來就震垮

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
針對通霄鎮公有零售市場改建提案，鍾東錦表示應先取得鎮代會及攤商們同意及安置的共識，後續所需經費會請陳立委協助向中央爭取。記者吳傑沐／攝影
針對通霄鎮公有零售市場改建提案，鍾東錦表示應先取得鎮代會及攤商們同意及安置的共識，後續所需經費會請陳立委協助向中央爭取。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣政府舉辦縣長下鄉座談會，今天上午移師海線通霄、苑裡合併舉辦，兩鎮共提列44案地方建設，其中第一案通霄鎮公有零售市場改建工程所需經費1.5億元最多，備受關注，縣長鍾東錦也當面請託與會的立委陳超明協助向中央爭取。

通霄鎮公所指出，鎮立公有零售市場為地上一層磚造構造物，約1952年興建迄今，去年經台中市結構工程技師公會耐震能力評估為危險建築，建物有震損、漏水、結構體嚴重損壞情形，且市場內動線甚差，建議採整體規畫設計並拆除重建為宜。

鎮長張可欣表示，初估拆除並規畫重建地上三層建物所需經費約1.5億，現址目前還在營業中的僅剩5家攤商，去年底已先提報拆除計畫，爭取中央前瞻中長期計畫經費補助。

鍾東錦一開始就質疑該案在前鎮長徐永煌任內即有爭取拆除重建計畫，最後為何會胎死腹中。對此，張則回覆，當初是代表會未通過相關預算。

鍾東錦表示，首先是要先取得鎮代會及攤商們同意及安置的共識，後續所需經費會請陳立委協助向中央爭取。

對於公有零售市場拆除重建計畫，現有攤商大多表示贊同，但也憂心工程期間的安置及未來周邊停車問題。

有攤商說，現在市場建物內外觀簡直就是全國最爛、最恐怖的，部分屋頂破損嚴重開天窗，雨季漏水情形嚴重，他們都是自己花錢加蓋鐵皮改善；且大部分木造梁柱都已明顯蛀腐，很擔心哪天地震一來就震垮，平日除了老顧客上門，根本沒人敢走進來，盼改建工程能早日啟動。

苗栗縣政府舉辦縣長下鄉座談會，今天上午移師海線通霄、苑裡合併舉辦，兩鎮共提列44案地方建設。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣政府舉辦縣長下鄉座談會，今天上午移師海線通霄、苑裡合併舉辦，兩鎮共提列44案地方建設。記者吳傑沐／攝影
有攤商表示，很擔心哪天地震一來就震垮，盼改建工程能早日啟動。記者吳傑沐／攝影
有攤商表示，很擔心哪天地震一來就震垮，盼改建工程能早日啟動。記者吳傑沐／攝影
通霄鎮公有零售市場因老舊不堪，部分屋頂破損嚴重開天窗，造成雨季漏水情形嚴重。記者吳傑沐／攝影
通霄鎮公有零售市場因老舊不堪，部分屋頂破損嚴重開天窗，造成雨季漏水情形嚴重。記者吳傑沐／攝影

建物 攤商 鍾東錦

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