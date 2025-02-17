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差很大！苗栗6萬戶未設戶籍 5月房屋稅率會翻倍

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
房屋稅差別稅率2.0新制，今年5月1日首次開徵，苗栗縣適用住家用房屋稅率1%或1.2%，仍有6萬多戶尚未設立戶籍，縣府提醒注意。記者范榮達／攝影
房屋稅差別稅率2.0新制，今年5月1日首次開徵，苗栗縣適用住家用房屋稅率1%或1.2%，仍有6萬多戶尚未設立戶籍，縣府提醒注意。記者范榮達／攝影

房屋稅差別稅率2.0新制，今年5月1日首次開徵，但苗栗縣仍有6萬多戶尚未設立戶籍，適用住家用房屋稅率1%或1.2%，期限至3月24日，否則會以非自住家用至少2.6%稅率課徵。

苗栗縣住家用房屋稅率，自住3戶以內1.2%，非自住1.5%，房屋稅2.0去年7月1日施行，今年5月1日開徵的房屋稅首次適用，新制規定全國總歸戶，房屋稅率設算是每年3月22日，今年適逢周六，因此延至24日。

縣政府稅務局指出， 原住家用房屋稅率，自住3戶以內1.2%，非自住1.5%，房屋稅2.0規定全國總歸戶，本人、配偶，及未成年子女僅持有1戶房屋，且房屋現值172萬2000元以下，無出租或營業，供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，享有單一自住優惠稅率1%；此外，超過房屋現值標準，及自住3戶內，按一般自住稅率1.2%課徵。

距離3月24日房屋稅設算日還有1個多月，稅務局發現全縣適用1%、1.2%住家用稅率，去年10月、今年1月兩度發函，但至今仍有6萬餘戶、2萬6000多義務人，尚未辦理戶籍登記。

如果逾期將依非自住住家用稅率，至少2.6%課徵，兩者相差1倍以上，另一方面設立戶籍，恐怕也會影響縣市的福利、補助等資格，稅務局提醒民眾要做好衡量評估，不要讓權益睡著了。

稅務局統計，去年房屋稅核定19萬7392件，查定稅額16億4987萬餘元，今年房屋稅2.0，全縣適用單一自住優惠稅率1%，7萬6826戶受惠，稅損約5500萬元，但差別稅率2.6%至4.8%，增加稅收約1億元，整體仍增加4500萬元。

戶籍 房屋 配偶

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