黃國昌選竹市？民眾黨竹市黨部：很難想像

2026選舉新竹市藍白合不合備受關注，新當選民眾黨主席的黃國昌未鬆口是否選新北市長，還被點名參選竹市，親征前主席柯文哲故鄉。民眾黨竹市黨部認為，市長高虹安支持度沒降低，邱臣遠代理市長穩健，很難想像有第三人來選。

2026百里侯選舉，竹市被視為民眾黨存續與否的關鍵戰場。黃國昌今年春節期間赴新竹與黨員座談，談及2026布局，強調將延續高虹安與代理市長邱臣遠施政成果，卻沒鬆口誰來接棒，因黃國昌表態立委只做2年，參選竹市耳語不斷。

熟悉竹市政壇的地方人士分析，循「高虹安模式」仍是民眾黨布局2026主軸，黃國昌有高空戰能量，加上柯文哲曾於法院羈押庭當庭「託孤」，若黃選新竹市長，可穩住柯故鄉基本盤，又能放大政治效益。

不過，該名地方人士認為「聲量不等於政治能量」，黃國昌是全國知名政治人物，空降到哪都可以選，但若沒與其他政黨合作，仍將面臨地方無組織與棄保風險。加上時代力量開嗆，黃國昌若參選新竹「絕對派人奉陪到底」，也恐引發「昌黑」逆襲。

民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，黃國昌身兼黨主席、立法院黨團總召，還要運作多項重要任務，不認為他有餘裕布局參選新竹市；高虹安在地方支持度未減低，代理市長邱臣遠也穩健帶領市府，很難想像需要談到第3人的可能性。李也認為，黃國昌未來若真的有進一步規畫，也不會侷限某一個縣市。此外，政壇最近也傳出，黃國昌志不在2026，也可能挑戰2028。