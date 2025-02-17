台灣燈會塞爆 7措施改善交通

台灣燈會在桃園舉行，前天開幕後首個周末，市府估計湧入近260萬人次。人潮癱瘓周邊交通，遊客抱怨進出桃園機場捷運站就花1小時，動線、引導都不足，賞燈賞出一肚子氣。市府昨祭出機捷提前加班車等7大精進疏運措施，燈會交通之亂已有緩解。

台灣燈會規畫雙展區，主燈區位於機捷A18與高鐵桃園站前，機捷A19站附近則有寶可夢展區，吸引民眾朝聖。前天周六加上好天氣，下午就湧入賞燈民眾，機捷月台、車廂都擠得水泄不通，有民眾發文抱怨被擠到無法呼吸，出站大排長龍。

桃園市議會民進黨團也批評，台灣燈會「交通塞爆、根本是災難」，總召李宗豪說，輿論炸鍋，凸顯市府事前準備不足，緊急應變能力更要加強。交通部主秘沈慧虹15日深夜也在臉書發文，指城市辦理大型活動是非常不容易的事，活動內容安排、空間、動線事前都要完整規畫。外界質疑中央、地方曾因交通會報槓上，如今又因台灣燈會爆出火花。

市府交通局長張新福說，前天賞燈人潮超乎預期，湧入257.6萬人，且多數遊客搭乘機捷來，原本機捷運量預估1天20萬人，前天衝到近26萬人，創通車7年來最高紀錄。市府緊急加開機捷班次、接駁車，交通部也協調國道客運業者支援加班車，消化人潮。

針對交通疏運，桃市府昨早舉行緊急應變會議，市長張善政拍板祭出7大精進措施，包含機捷昨提前下午2時加開班次、縮短發車間距，機捷出入站閘門常開等，並啟動機捷站間接駁等。高鐵昨也啟動機捷A18到站分流措施，錯開出國、賞燈民眾。

歷經前晚燈會交通之亂，桃市府統計A18、A19站出站時間，昨大幅縮減，平均出站時間約3至5分鐘。張善政昨晚8時訪視，肯定疏運狀況好很多。

記者實地到機捷站點觀察，A18、A19站人潮雖多，但已不如前天擁擠，主因周一要上班，周日人潮本來就比周六少，加上機捷增駛加班車、尖峰時段閘門常開等奏效。昨至下午6時30分機捷疏運人次達10.6萬，A18及A19站進出站旅客近6萬人次，估計昨燈會總人數約180萬人次。