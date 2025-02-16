范佐銘出席竹縣新埔花燈踩街迎天穿 鼓勵說客語

新竹縣新埔鎮花燈踩街迎天穿活動今晚登場，超過50支「會移動的花燈」隊伍今晚在新埔鎮踩街繞行，客委會副主委范佐銘出席活動致詞說，除了一同慶天穿，也鼓勵民眾多說客語。

客委會晚間發布新聞稿表示，農曆正月20日為「天穿日」，是客家人非常重要的節慶之一，為推廣客家傳統文化節慶活動，客委會補助新竹縣新埔鎮公所辦理「花燈踩街迎天穿系列活動」。

范佐銘今晚出席活動時致詞表示，對客家人來說，天穿日過後新年才算真正結束，客委會最在意客語傳承，除了一起慶天穿，也鼓勵更多民眾平時說客語，客委會將持續與地方一起努力，持續推動、傳承客家語言文化。

客委會指出，今年新埔花燈踩街迎天穿活動以「創意、復古」為主題，重新詮釋客家燈節氣氛，超過50支隊伍今晚在新埔鎮中正路、福德街環狀繞行，為小鎮帶來鬧熱氛圍。