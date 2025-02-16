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7大疏運奏效！台灣燈會周日估170萬人次 出站時間縮至5分鐘

台灣燈會首周假日湧400萬人潮 張善政肯定疏運改善措施效果

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（中）視察機捷A18站、高鐵桃園站交通疏運及主燈區，了解疏運現況。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）視察機捷A18站、高鐵桃園站交通疏運及主燈區，了解疏運現況。記者曾增勳／攝影

台灣燈會桃園繼昨天周六交通大亂之後，桃園市政府今祭出多項精進疏運措施，明天上班日，燈會人潮銳減，市長張善政今晚視察機捷A18站及高鐵桃園站交通疏運、指出，昨天人多造成人流阻塞，捷運站就試行「只刷卡、閘門常開」看到效果，今天實施大幅縮減出站時間，市府今天預估180萬，2天約估400萬人次。

台灣燈會在桃園周六爆發交通之亂後，市政府今天啟動包括機捷增駛加班車、機捷運站刷卡閘門常開及增設機捷A16-A18、A19-A20接駁車等7項精進疏運措施，實施進出場人流疏導及管制，至今晚已不見昨晚爆量人潮，燈區人潮大幅緩減。

張善政在市府啟用精進疏運措施後，今晚8時多前視機捷A18站及高鐵桃園站視察疏運措施效果，聽取觀旅局長周柏吟、市警局長吳坤旭說明，了解人潮明緩解後，露出微笑，隨後交通部鐵道局長楊正君、高鐵總經理鄭光遠陪同了解高鐵運量及視察主燈區人潮現況，張說，他來視察就是要確認一下，昨天不同的檢討方案付諸實施後，效果是否真如檢討會所預期。

張善政說，昨天是燈會第1個周末遊客高峰，他一直透過指揮中心了解捷運車站、高鐵車站狀況、停車場、下高速公路及市區道路狀況各個面向，指揮中心提供完整資訊全盤掌握，昨天有些時段較擁塞，結束立即開檢討會及擬定改善措施，有些改善措施昨天就開始做了，像是出捷運站要刷卡閘門才打開，一旦人多變成人流阻塞，因此捷運站昨天下午試行「只刷卡、閘門常開」就有一些效果，經檢討會確認做法今天繼續做。

今天看到捷運站出站人流比昨天好很多，昨天平均出站時間15到18分鐘，今天大幅縮減到只有3到5分鐘，這個非常大的改進，且市府這2天預估人流200萬人次上下20萬，昨天約220萬人次、今天預估180萬人次，此外機捷增駛加班車今天提早下午2時加開，這些都是昨天試行後，這些改善措施在檢討會確認正式化後，將在燈會期間實施。

台灣燈會首個假日的「無限樂團」主燈區光彩奪目，賞燈人潮已較周末大幅銳減。記者曾增勳／攝影
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台灣燈會首個假日的傳統附燈「福耀蛟龍」光彩奪目，吸引賞燈人潮，已較周末大幅銳減。記者曾增勳／攝影
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台灣燈會首個假日機捷A18站、高鐵桃園站交通疏運措施下，人潮較周末銳減。記者曾增勳／攝影
台灣燈會首個假日機捷A18站、高鐵桃園站交通疏運措施下，人潮較周末銳減。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）視察機捷A18站、高鐵桃園站交通疏運及主燈區，了解疏運現況。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）視察機捷A18站、高鐵桃園站交通疏運及主燈區，了解疏運現況。記者曾增勳／攝影

台灣燈會 張善政 桃園 機捷 高鐵

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