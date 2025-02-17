健身房停業多時 會員未收到退費

新竹縣竹北市中山路一間私人經營的「柏齡休閒運動中心」去年底停業，涉及退費會員達134人。縣府消保官接獲消費者求助，反映業者未說明退費期程，憂心權益受損，消保官辦公室建議以信用卡付款者，請盡速向發卡銀行申請爭議款，減少財損。

新竹縣政府消保官辦公室昨天指出，有消費者反映「柏齡休閒運動中心」（柏齡國際開發有限公司）雖公告通知會員去年12月31日結束營業，並表示退費將以匯款方式辦理，但未明確告知退費期程，且迄今遲未收到退款。

為釐清案情，經教育局會同消保官請業者到縣府說明，業者表示，健身房販售會籍及教練課程，付款方式採刷卡或現金，其中刷卡購課部分，是由凱基商業銀行收單，第三方為乙禾網絡公司，會繼續與未完成退費的會員保持聯繫，並完成退款。

消保官強調，因業者並未明確告知退費期限，但爭議款申請有期限，以VISA、MASTER為例，消費者需在業者停止提供服務日起120日曆日內（約4個月內）申請，且須在刷卡日起540日曆天內（約1年半內）就未提供服務範圍檢附具體事證向發卡銀行申請爭議款，請求退款。

消保官另也提醒利用融資公司分期繳款，消費者可向融資公司主張同時履行抗辯權，並申請止付業者未提供服務部分貸款餘額；但若是現金繳納者，僅能向業者主張退款，恐得透過聲請支付命令、小額訴訟，爭取自身權益。