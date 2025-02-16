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影／交通昨一度癱瘓 台灣燈會今採旅客分流動線順暢
2025台灣燈會12日桃園登場後，昨天首個周末假日湧入260萬人次，機捷及桃園青埔周邊交通一度癱瘓，今天啟動與桃園捷運A18到站旅客分流措施，旅客自高鐵桃園站往返燈會現場動線十分順暢，賞燈民眾進出站也無需排隊。
高鐵表示，配合2025台灣燈會疏運及交通部運具聯防措施，台灣高鐵於高鐵桃園站成立「前進指揮所」，今下午2時30分起，啟動與機捷A18到站旅客分流措施，協助機捷紓解A18站賞燈人潮，截至晚間6時止，旅客自高鐵桃園站往返燈會現場動線十分順暢，賞燈民眾進出站均無需排隊，車站秩序良好。
高鐵並已於各車次列車上加強廣播，並協調桃園捷運對旅客宣導溝通，避免人流交錯，影響出國及賞燈行程。
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