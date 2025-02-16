7大疏運奏效！台灣燈會周日估170萬人次 出站時間縮至5分鐘

台灣燈會在桃園，昨天吸引爆量賞燈人潮，交通大亂，桃園市政府祭出7項精進疏運措施，市府表示，直至今晚6時30分，機捷疏運人次逾10萬人次、A18及A19站進出站民眾近6萬人次，估計今天總人數約170萬人次。

台灣燈會爆發交通之亂，一天湧入257.6萬人次，交通疏運不及，桃園市政府今晚表示，以A18、A19站出站時間，昨天旅客平均出站15至18分鐘，今天啟動進出站簡化機制及加強人員導引，出站平均縮短至3至5分鐘，加上啟動機捷加班車，原本每7.5分鐘一班車，縮為每5分鐘，截至下午6時30分機捷疏運人次達10.6萬人次，A18及A19站進出站旅客近6萬人次。

市府交通局長張新福表示，9年前台灣燈會高鐵最大進出疏運14萬人次，昨天高鐵疏運12萬、加機捷10萬共疏運22萬人次，較9年前激增8萬人次；9年前人潮疏散至凌晨2時，昨天疏運至晚上11時，有改善。