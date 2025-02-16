快訊

金賽綸死訊震驚粉絲 朋友報警救不回崩潰：她才改名要重新出發

今晚全台降溫冷到周三！這2天雨勢最強 周五再迎更強冷氣團

被歐美對陸關稅戰波及？傳富士康設備及技術人才外移印度 遭北京阻礙

燈會精進疏運 桃市府：A18、A19站3至5分鐘可出站

中央社／ 桃園16日電
2025台灣燈會遭批評動線及交通疏導有問題，桃園市政府16日表示，將持續擴大機場捷運、高鐵及接駁車運量，並於各場站實施進出場人流疏導及管制措施。（桃園市政府提供）中央社
2025台灣燈會遭批評動線及交通疏導有問題，桃園市政府16日表示，將持續擴大機場捷運、高鐵及接駁車運量，並於各場站實施進出場人流疏導及管制措施。（桃園市政府提供）中央社

為疏運台灣燈會大量人潮，桃園市政府今天實施多項疏運精進措施，截至下午4時30分最新統計，以A18站及A19站為例，在啟動相關措施後，平均出站時間已經縮短至3到5分鐘。

桃園市政府晚間發布新聞稿表示，市府今天啟動7大精進疏運措施，提早於下午2時前增駛機捷加班車，並增設機捷A18至A16、A19至A20接駁車服務，高鐵站增設機場旅客專屬通道、出口並加強引導，同時簡化機捷出站刷卡機制，改善A18、A19站穿堂層動線，增進停車場及路邊停車宣導，以計程車及接駁車提升機場接駁能量。

市府指出，今天已提前在下午2時啟動機捷加班車，將平均班距縮短至5分鐘1班，截至下午4時30分已開出259班，機捷疏運人次達8萬2342人次，有效紓解人潮壓力，以A18高鐵桃園站及A19桃園體育園區站為例，在啟動相關措施後，平均出站時間已經縮短至3到5分鐘。

另外，市府也增設接駁車路線及班次，截至下午4時30分，接駁車服務共開出476班，疏運1萬2437人次，較昨天大幅增加，並加密班距，確保旅客順利往返燈區。

在國道方面，市府表示，在台31線往大竹交流道方向 ，昨天下午4時平均時速為15.6公里，今天同時間平均時速提升至27.6 公里；台31線往高鐵方向，昨天下午4時平均時速15.9公里，今天提升至24.8公里，均提升超過50%。

市府表示，今天啟動的多項疏運措施已顯成效，後續將持續觀察狀況隨時調整，市府再次呼籲民眾多加利用大眾運輸工具，並配合現場工作人員指引，共同維護燈會期間交通順暢。

桃園 機捷 高鐵

延伸閱讀

【重磅快評】每辦燈會必塞爆 極端觀光的灰犀牛效應

台灣燈會疏運引民怨 民進黨團要桃市府上緊發條

台灣燈會人潮擁擠…可效仿高雄演唱會疏散？ 桃市府：人數天差地遠

台灣燈會周末爆滿嚇人 親子今早湧看卡比獸巨人

相關新聞

7大疏運奏效！台灣燈會周日估170萬人次 出站時間縮至5分鐘

台灣燈會在桃園，昨天吸引爆量賞燈人潮，交通大亂，桃園市政府祭出7項精進疏運措施，市府表示，直至今晚6時30分，機捷疏運人...

罕見！他同額選舉卻得零票 苗栗銅鑼中平農事小組會員代表少1人

基層農會選舉投票昨天落幕，苗栗縣銅鑼鄉農會45名會員代表席次全部同額，未料，中平農事小組1名同 額候選人卻得到零票，當場...

台灣燈會棒球投影昨突故障 體育局：已緊急修復

2025台灣燈會昨因交通大打結引發民怨，同時，樂天棒球場展區裡的巨型棒球雷射燈光秀也發生燈光機故障，招來批評。桃園市體育...

燈會精進疏運 桃市府：A18、A19站3至5分鐘可出站

為疏運台灣燈會大量人潮，桃園市政府今天實施多項疏運精進措施，截至下午4時30分最新統計，以A18站及A19站為例，在啟動...

影／交通昨一度癱瘓 台灣燈會今採旅客分流動線順暢

2025台灣燈會12日桃園登場後，昨天首個周末假日湧入260萬人次，機捷及桃園青埔周邊交通一度癱瘓，今天啟動與桃園捷運A...

台灣燈會疏運引民怨 民進黨團要桃市府上緊發條

台灣燈會15日的交通疏運引發民怨，民進黨團今天呼籲市府提出解決方案，黨團議員要求市府17日提出改善措施報告對外說明，新聞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。