燈會精進疏運 桃市府：A18、A19站3至5分鐘可出站

為疏運台灣燈會大量人潮，桃園市政府今天實施多項疏運精進措施，截至下午4時30分最新統計，以A18站及A19站為例，在啟動相關措施後，平均出站時間已經縮短至3到5分鐘。

桃園市政府晚間發布新聞稿表示，市府今天啟動7大精進疏運措施，提早於下午2時前增駛機捷加班車，並增設機捷A18至A16、A19至A20接駁車服務，高鐵站增設機場旅客專屬通道、出口並加強引導，同時簡化機捷出站刷卡機制，改善A18、A19站穿堂層動線，增進停車場及路邊停車宣導，以計程車及接駁車提升機場接駁能量。

市府指出，今天已提前在下午2時啟動機捷加班車，將平均班距縮短至5分鐘1班，截至下午4時30分已開出259班，機捷疏運人次達8萬2342人次，有效紓解人潮壓力，以A18高鐵桃園站及A19桃園體育園區站為例，在啟動相關措施後，平均出站時間已經縮短至3到5分鐘。

另外，市府也增設接駁車路線及班次，截至下午4時30分，接駁車服務共開出476班，疏運1萬2437人次，較昨天大幅增加，並加密班距，確保旅客順利往返燈區。

在國道方面，市府表示，在台31線往大竹交流道方向 ，昨天下午4時平均時速為15.6公里，今天同時間平均時速提升至27.6 公里；台31線往高鐵方向，昨天下午4時平均時速15.9公里，今天提升至24.8公里，均提升超過50%。

市府表示，今天啟動的多項疏運措施已顯成效，後續將持續觀察狀況隨時調整，市府再次呼籲民眾多加利用大眾運輸工具，並配合現場工作人員指引，共同維護燈會期間交通順暢。