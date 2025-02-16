台灣燈會驚喜彩蛋 寶可夢快閃見面會登場

台灣燈會與寶可夢合作規劃15日起至23日驚喜彩蛋－寶可夢快閃見面會，週一至週五晚上8時、週六日下午3時、4時及晚間7時在「驚見！塘緣卡比獸」作品旁舉行。

桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟今天表示，2025台灣燈會在桃園與寶可夢合作，在A19光臨千塘國燈區規劃卡比獸、皮卡丘花燈，A19燈區限定的寶可夢提燈、寶可夢快閃商店、體驗區等系列活動，7日試營運至今受到許多遊客喜愛。

周柏吟說，15日起至23日再規劃驚喜彩蛋－寶可夢快閃見面會，週一至週五晚上8時、週六日下午3時、4時及晚間7時在「驚見！塘緣卡比獸」作品旁，將有皮卡丘、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨等寶可夢一同現身，週六的見面會吸引逾萬名大小朋友湧入見面會，一圓寶可夢迷和小朋友的夢想。

周柏吟指出，寶可夢快閃見面會持續到2月23日，活動遇雨取消，歡迎民眾把握與寶可夢們合照的機會，也呼籲參加見面會的朋友們注意安全，人潮眾多時注意腳下、勿推擠，遵循現場工作人員指引行進。

周柏吟表示，A19光的遊戲場共有光臨千塘國、活力發光站、青春光劇場、福光滿意讚，以及城市聚光燈等燈區，昨天有將近85萬人湧入賞燈，呼籲遊客朋友們把握時間參訪，紀錄2025台灣燈會的美好回憶。