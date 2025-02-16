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台灣燈會疏運引民怨 民進黨團要桃市府上緊發條

中央社／ 桃園16日電
2025台灣燈會遭批評動線及交通疏導有問題，桃園市政府16日表示，將持續擴大機場捷運、高鐵及接駁車運量，並於各場站實施進出場人流疏導及管制措施。（桃園市政府提供）中央社
2025台灣燈會遭批評動線及交通疏導有問題，桃園市政府16日表示，將持續擴大機場捷運、高鐵及接駁車運量，並於各場站實施進出場人流疏導及管制措施。（桃園市政府提供）中央社

台灣燈會15日的交通疏運引發民怨，民進黨團今天呼籲市府提出解決方案，黨團議員要求市府17日提出改善措施報告對外說明，新聞處長羅楚東表示，交通疏運措施市府會持續精進。

桃園市議會民進黨團下午發布新聞稿表示，燈會交通疏運昨晚在網路炸鍋，但桃園市長張善政直到今天才在臉書發文，內容未展現誠意致歉，忽略真實反映台灣燈會「交通塞爆、根本災難」現況。民進黨議員早在活動前不斷提醒各種等問題，活動開始這些問題都發生，市府不僅事前準備不足，緊急應變能力更要加強。

黨團提到，市府宣導民眾搭乘大眾交通運輸，但昨晚燈會周邊機場捷運A18及A19站內，卻發生逾半小時以上動彈不得，若發生意外不堪設想。市議員更接獲民眾陳情電話，帶小孩看燈會卻擠在捷運站太久而感覺快窒息，只想平安出站。

「之前就有建議人群要分流、設置擁擠程度燈號等」，黨團說，昨晚狀況顯示市府疏散能力不足，還有民眾陳情，搭高鐵轉機捷去機場卻搭不上，也等不到計程車，因此沒趕上搭機。市議員質疑市長施政危機處理能力，市政治理不應只會擦脂抹粉而已。

也有議員點出，流動廁所竟設置在分隔島，民眾想使用還要危險的穿越馬路，議員也不忘替工作人員抱屈，指出市府在人力精算規劃、車輛調度等時間都太晚，「張善政身為市長應該站在第一線勇於承擔責任」。

桃園市政府新聞處長羅楚東表示，目前市府全心全意辦理台灣燈會，總統賴清德日前也公開高度肯定市府的用心，相關交通疏運措施，市府會持續精進，台灣燈會是地方盛事，希望民代多給鼓勵。

台灣燈會 機場捷運 議員

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