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台灣燈會交通大亂 巨型棒球投影也「罷工」網傻眼

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
台灣燈會的樂天棒球場展區，巨型棒球雷射燈光秀昨發生燈光機故障。桃園市體育局稍早表示，昨晚已修復正常，今天燈區表演將正常演出。本報資料照片
台灣燈會的樂天棒球場展區，巨型棒球雷射燈光秀昨發生燈光機故障。桃園市體育局稍早表示，昨晚已修復正常，今天燈區表演將正常演出。本報資料照片

2025台灣燈會昨因交通大打結引發民怨，同時，樂天棒球場展區裡的巨型棒球雷射燈光秀也發生燈光機故障，招來批評。桃園市體育局稍早表示，對於久候民眾非常抱歉，經緊急檢測及障礙排除後，昨晚10點已修復正常，今天燈區表演將正常演出。

昨是台灣燈會首個周六，好天氣吸引爆滿賞燈人潮，不少民眾在社群發文抱怨機捷裡擠到無法呼吸，光是出捷運站就至少花了半小時，動線安排、人潮疏導都遭到民眾質疑。

除了大眾運輸被搭到「癱瘓」，位於樂天棒球場的「活力發光站」展區也大排長龍。棒球場裡有20公尺高巨型棒球，雷射燈光秀配上樂天桃猿應援曲，再加上team taiwan台灣英雄的投影，吸引眾多球迷來到燈會見證棒球榮耀。

未料昨晚投影機卻發生故障，民眾抱怨在場外排隊長達1個多小時，結果進場什麼畫面也沒看到，過程中工作人員持續請觀眾坐在最佳賞燈位置，卻沒提到投影機早已故障，白白浪費寶貴時間。網友也直呼「今晚真是各種荒謬的總和」。

體育局今早說明，台灣燈會「桃園活力發光站燈區」昨晚因光耀之球主題秀投影主機與訊號異常，導致大球主題秀部分場次無法順利演出，因此以燈光秀進行每15分鐘的輪播展出，經緊急檢測及障礙排除後，昨晚10點已修復正常，今天燈區表演將正常演出。

體育局表示，目前燈區已重新準備主機一台及備用機一台，避免再有類似情況發生，對於久候民眾非常抱歉，也歡迎民眾繼續支持活力發光站燈區進場賞燈。

台灣燈會 棒球場 體育

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