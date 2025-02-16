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罕見！他同額選舉卻得零票 苗栗銅鑼中平農事小組會員代表少1人

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
基層農會選舉昨天落幕，苗栗縣銅鑼鄉農會中平農事小組會員代表少1席當選。本報資料照片
基層農會選舉昨天落幕，苗栗縣銅鑼鄉農會中平農事小組會員代表少1席當選。本報資料照片

基層農會選舉投票昨天落幕，苗栗縣銅鑼鄉農會45名會員代表席次全部同額，未料，中平農事小組1名同 額候選人卻得到零票，當場落選；縣府指出沒有遞補或補選問題，但下屆會員代表數少1人，非常罕見！

苗栗縣17個鄉鎮市及地區農會昨天投票選舉會員代表及農事小組長，過程相當順利，部分農會競爭激烈，其中，西線無戰事銅鑼鄉農會，45席全部同額選舉，投票結果中平農事小組應選7名會員代表，其中1人連自己都沒有投票給自己，1票未得落選，僅選出6人。

「罕見」！縣府農業處指出，1票也沒有，依規定就不能當選，而會員代表沒有遞補或補選問題，會員代表席次都是奇數，銅鑼鄉農會下屆少1席，44席偶數席非常少，不過，銅鑼鄉農會這次選舉沒有競爭，應不致有「後遺症」。另外，造橋鄉農會談文農事小組長候選人因死亡，選舉結果出缺，依規定必須辦理補選。

政壇人士分析這次農會選舉，結果有競爭的苗栗市、大湖地區農會，雖現任總幹事謝錦明、徐欽志陣營掌握優勢，但差距不大，雙方操作於2月26日理、監事較勁，後續有待觀察。

投票 補選

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