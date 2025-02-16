竹北私人運動中心停業 134人遲未收到退款 消保官介入

新竹縣竹北市中山路「柏齡休閒運動中心-Boling Leisure Sports Center」(柏齡國際開發有限公司)因場地租到期，去年底結束營業，新竹縣政府消保官接獲消費者反映求助，業者未說明退費方式，擔心權益受損，消保官辦公室提醒以信用卡支付健身費用的消費者，請盡速向發卡銀行申請爭議款，減少金錢損失。

新竹縣政府消保官辦公室表示，近日受理消費糾紛時，有消費者表示業者雖公告通知會員去年12月31日結束營業訊息，並表示退費將以匯款方式辦理，但未明確告知退費期程，且遲遲未收到退款，會員擔心權益受損，轉而向消保官求助。

為釐清案情，經教育局會同消保官請業者到府說明。業者表示，該健身房販售會籍及教練課程，涉及退費會員人數約134人，付款方式採刷卡及現金，其中刷卡購課部分，係由凱基商業銀行收單，第三方為乙禾網絡公司，強調會繼續與未完成退費的會員保持聯繫，並完成退款。

消保官指出，因業者並未明確告知退費期限，但爭議款申請有期限限制，以VISA、MASTER 為例，消費者需在業者停止提供服務日起120日曆日內(約4個月內)申請，且須在刷卡日起540日曆天內(約1年半內)，就未提供服務範圍檢附具體事證（例如契約、已上課程堂數及剩餘課程堂數）向發卡銀行申請爭議款，請求退回尚未提供課程金額。

因此建議透過刷卡支付健身費用的消費者，可先向發卡銀行申請爭議款，以保障自身權益。本案經查柏齡國際公司有在第三方電子支付機構提供價金擔保，專款專用，但僅限用於信用卡刷卡的消費者。

若是利用融資公司分期繳款者，消費者可向融資公司主張同時履行抗辯權，向融資公司申請止付業者未提供服務部分貸款餘額；但若是現金繳納者，僅能向業者主張退款，消費者恐怕須透過民事訴訟方式，如聲請支付命令、小額訴訟，方能有效爭取自身權益。消費者如有任何消費上爭議，可撥打消費者服務專線「1950」諮詢。