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苗栗縣都更僅1件 苗栗自訂容積獎勵創多贏

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮合作大樓都更案，若取得逾9成所有權人同意，依縣府自訂容獎辦法草案，可以提高5%基準容積。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南鎮合作大樓都更案，若取得逾9成所有權人同意，依縣府自訂容獎辦法草案，可以提高5%基準容積。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣至今僅有1件自辦都市更新案例，縣府自訂容積獎勵辦法草案鼓勵，推動中的竹南鎮合作大樓都更案，如果超過所有權人9成同意的門檻，依新制可以提高5%基準容積，縣府希望創造多贏局面。

苗栗縣建築師公會黃麗明表示，都更有難度，縣府除了全國一致的容獎，擬具辦法鼓勵，且順平騎樓、人行道等，有助於生活品質及景觀、安全，提升房地價值，施行可望提高都更意願。

都市更新條例1998年11月公布施行，苗栗縣目前約40%建築、逾10萬棟屋齡逾30年，至今僅有1件竹南鎮慈裕段1269坪民間自辦都更完成，推動中包括合作大樓自辦都更案，苗栗市南苗市場、敬軍新村，及苗栗火車站站前周邊地區兩案，先期規畫公辦都更。

縣府最近依據都更條例，自訂「苗栗縣都市更新建築容積獎勵辦法」草案 ，草案規定都更基地同一或毗鄰街廓土地、合法建物所有權 人或管理委員會同意，整修順平騎樓、無遮簷人行步道，或其他可供通行空間，經苗栗縣都市更新及爭議處理審議會通過者，依公式計算，獎勵最高基準容積15%。

此外，捐贈苗栗縣都市計畫都市更新基金，依公式容獎最高10%；都更私有土地與合法建築物所有權人數、面積，均超過10分之9法定同意書者，獎勵基準容積5%；畫定或變更策略性更新地區，且面積達1萬平方公尺以上者，核予兩倍基準容積。

縣府指出，容獎辦法草案經縣務會議審查通過，近日會發布實施，其中，合作大樓屋齡近50年，建築外牆多處損壞龜裂、耐震能力，與防火避難設施不足、無障礙空間缺乏等問題，都更案目前取得逾8成同意，如果超過9成，依新法可以額外獲得5%。

建築師 苗栗縣 都更

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