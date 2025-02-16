苗栗(火旁)龍活動落幕 多功能(火旁)龍筆記本持續傳承

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
今年（火旁）龍的最後儀式「化龍返天 」結合天穿日活動一起合辦，從14日下午4點30分起在五文昌廟廣場進行到深夜。圖／苗栗市公所提供
今年（火旁）龍的最後儀式「化龍返天 」結合天穿日活動一起合辦，從14日下午4點30分起在五文昌廟廣場進行到深夜。圖／苗栗市公所提供

今年苗栗（火旁）龍系列活動已在14日深夜結束，雖然活動落幕，但市公所為了（火旁）龍民俗傳統和客家文化傳承，今年特別印製精美的（火旁）龍筆記本，除了空白頁可書寫，還有（火旁）龍七部曲介紹及年曆，客家諺語教學，希望在平日裡讓年輕一代可透過筆記本潛移默化，傳承（火旁）龍文化特色。

今年（火旁）龍的最後儀式「化龍返天 」結合天穿日活動一起合辦，從14日下午4點30分開始在五文昌廟廣場一直進行到深夜，七尾祥龍在接受最後一次鞭炮洗禮後，由市長余文忠以表章點燃主火，分火給各龍隊龍主點燃祥龍，象徵龍神隨著冉冉升起的煙霧返回天庭。

余文忠表示，市公所印製的（火旁）龍筆記本由藝術家丘璦珍無償提供4幅彩繪作品印製封面及封底，雖然今年（火旁）龍系列活動已結束，但可藉由（火旁）龍筆記本在平常的日子裡，繼續讓這項傳統元宵節民俗文化特色在年輕一代心中生根且發揚光大，走上國際舞台讓全世界都看見；市公所將派發筆記本到學校等機關團體提供學生、民眾使用。

苗栗市公所為了（火旁）龍民俗傳統和客家文化傳承，今年特別印製精美的（火旁）龍筆記本。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所為了（火旁）龍民俗傳統和客家文化傳承，今年特別印製精美的（火旁）龍筆記本。記者胡蓬生／攝影
今年（火旁）龍的最後儀式「化龍返天 」結合天穿日活動一起合辦，從14日下午4點30分起在五文昌廟廣場一直進行到深夜。圖／苗栗市公所提供
今年（火旁）龍的最後儀式「化龍返天 」結合天穿日活動一起合辦，從14日下午4點30分起在五文昌廟廣場一直進行到深夜。圖／苗栗市公所提供

元宵節 客家文化 舞台

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