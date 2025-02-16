苗栗(火旁)龍活動落幕 多功能(火旁)龍筆記本持續傳承

今年苗栗（火旁）龍系列活動已在14日深夜結束，雖然活動落幕，但市公所為了（火旁）龍民俗傳統和客家文化傳承，今年特別印製精美的（火旁）龍筆記本，除了空白頁可書寫，還有（火旁）龍七部曲介紹及年曆，客家諺語教學，希望在平日裡讓年輕一代可透過筆記本潛移默化，傳承（火旁）龍文化特色。

今年（火旁）龍的最後儀式「化龍返天 」結合天穿日活動一起合辦，從14日下午4點30分開始在五文昌廟廣場一直進行到深夜，七尾祥龍在接受最後一次鞭炮洗禮後，由市長余文忠以表章點燃主火，分火給各龍隊龍主點燃祥龍，象徵龍神隨著冉冉升起的煙霧返回天庭。