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視聽雙障難洽公 民代籲設「盲人手語」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹市政府目前有手語翻譯人員，也有負責視障者生活重建服務的專業人員，均可於公務時段提供相關服務。圖／新竹市政府提供
新竹市政府目前有手語翻譯人員，也有負責視障者生活重建服務的專業人員，均可於公務時段提供相關服務。圖／新竹市政府提供

新竹市政府雖有手語翻譯與視障者生活重建服務專業人員，但面對聾盲雙重障礙弱勢族群，因無「盲人手語」服務，無法及時解決問題，市議員林彥甫認為市府應固定時段提供盲人手語翻譯，避免民眾權益受損；市府則回應，將評估採用科技輔具協助溝通

林彥甫指出，近期有聾盲人士到市府勞青處申請相關協助時，因勞青處未提供盲人手語服務，無法溝通，導致該民眾權益受損。市府雖有手語翻譯與視障服務，但針對聾盲人士的翻譯支援不足，建議民眾常接洽的局處每周固定時段提供盲人手語翻譯服務。

新竹市勞青處表示，針對視聽雙障者的就業服務，市府已建立專案受理機制，並邀請視障相關團體及專業人員共同參與，透過盲用電腦搭配點字觸摸顯示器等輔具，協助視聽雙障者進行有效溝通與就業輔導，確保其就業權益與發展機會。

關於聾盲雙障者洽詢其他業務，新竹市社會處回應，手指語和觸覺手語的發展尚未成熟，目前評估採用科技輔具（如：電腦、點字觸摸顯示器）協助溝通。至於視障或聽障人士需求，市府內有相關專業人員，公務時段均能提供服務，協助洽公。

手語 溝通 視障者

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