桃園復興山區部落 自來水布管

桃園近年發展迅速，自來水普及率六都第3名，但復興山區地處偏遠，海拔又高，管線布建不易，普及率僅2成6，與其他行政區9成以上相差甚遠；桃園市經發局爭取中央補助布建管線，預計今年3月送達霞雲部落嘉惠26戶，並推動延管嘉惠羅浮129戶。

經發局統計，桃園市2019年自來水普及率若除去復興區，其他行政區平均值為9成57，2023年上升到9成76，成長率六都最高，但復興區成長進度緩慢，直至去年普及率僅2成6，遠不及倒數第二名大園區的9成2。

經發局表示，已向經濟部爭取1081萬元補助，加上自籌款1635萬元，推動霞雲坪自來水延管計畫，去年初已動工，預計下個月完工；接下來還要向中央爭取羅浮自來水延管計畫，則將在今年爭取補助。而延管至羅浮地區的計畫大約需要6073萬元，預估有129戶受益，今年將提報計畫爭取補助。

桃園市議員陳瑛指出，部落還是較喜歡飲用山泉水，不過山泉水比起自來水，易有大腸桿菌超標問題。原民局有編列經費維護簡易自來水，內容包含定期檢測水質，枯水期巡檢管線，尋找替代水源等，這部分如果若能落實執行，對族人而言，比拉自來水管線更實際。