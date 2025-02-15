新竹公園櫻花盛開 賞花季首日破4.5萬人

2025新竹市賞花季於今天正式登場，超過800株盛開的櫻花樹搭配新竹公園內日式建築與庭園，將公園妝點成浪漫粉色花海的和風景點，首日就吸引4.5萬人次到新竹公園賞櫻、吃美食、拍美照。

新竹市代理市長邱臣遠指出，每年2到3月，新竹公園內860株櫻花盛開，吸引大批遊客賞櫻拍照。今年賞花季恰逢情人節後，滿滿的粉色櫻花搭配「湖畔料亭」等日式建築，讓民眾不需出國即可感受宛如日本的賞櫻氛圍。

目前櫻花已開約8成，預計綻放至3月中，歡迎全國遊客至新竹公園春遊賞櫻，野餐、品美食、看表演，共同創造幸福浪漫的美好回憶。

邱臣遠也感謝「櫻花爺爺」楊根棟先生、新竹市育櫻會及多年來投入維護的志工朋友，讓民眾每年都能在新竹公園欣賞櫻花美景。公園內種植河津櫻、富士櫻、八重櫻及山櫻花等多種櫻花樹，目前花況良好，歡迎全台民眾前來賞花。

新竹市城市行銷處表示，「花見新竹 和風賞花祭」活動除了欣賞櫻花美景與市集美食外，現場更設有限定賞櫻市集，匯聚各式結合櫻花元素的商品。2月15及16日下午2點到5點，舞台安排了奇幻魔術、折氣球、雜耍特技、音樂演出等精彩表演，還有親子區的手作體驗與說故事時光；上午11點到晚間8點，更舉辦「新竹市特派員—皮卡」拍照打卡活動，成功挑戰的民眾可獲得植栽紀念品（每日限量500份）。