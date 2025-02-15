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台灣燈會人潮癱瘓青埔交通？市府：持續應變輸運

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府鼓勵民眾搭乘高鐵或台鐵再轉乘前往燈區。圖／桃園市政府提供
桃園市政府鼓勵民眾搭乘高鐵或台鐵再轉乘前往燈區。圖／桃園市政府提供

2025台灣燈會今天迎來開幕首個周末，賞燈民眾絡繹不絕，市府評估上看220萬人次，龐大人潮也為地方交通帶來負擔，機捷一度有列車過站不停、自動售票機暫停服務等情，道路交通也打結；桃園市政府對此表示，將持續應變輸運方案。

因應假日人潮，桃園市政府啟動大眾運輸系統疏運備案，呼籲民眾多搭乘高鐵及台鐵，台鐵南下於內壢站下車，北上可於楊梅站下車，均可轉乘免費接駁車前往燈區。

桃園市政府表示，此次台灣燈會分別於機場捷運A18高鐵桃園站和A19桃園體育園區站舉行。為疏導人潮，高鐵公司今晚6時已啟動桃園站進出站人潮分流管制，車站各出入口安排人員引導旅客，並視旅運需求機動加開全車自由座列車。

桃捷公司則於A18站、華泰購物中心與高鐵連接通道採單向進出管制，避免旅客與進出站旅客交織，加快捷運進出站；A19站因當站人潮過多，列車採取過站不停，疏導旅客至A18站下車。此外，桃捷也將加班列車全數發出，運能已達最大化。

至於自行駕車前往燈區民眾，市府規畫A16橫山站與A20興南站周邊免費停車場，鼓勵民眾轉乘機場捷運或搭乘接駁車前往燈區。因應今日湧進人潮，交通局晚間8時啟動散場模式，增派一倍以上接駁車加強疏運能量，鼓勵民眾因應眾多人潮提早離場準備，避開散場尖峰。

桃園市政府表示，今日前往燈區賞燈民眾大都搭乘機場捷運，市府於台鐵車站也有安排疏導，鼓勵民眾可多利用高鐵及台鐵，除高鐵可至桃園站外，台鐵南下方向，可於內壢站下車，北上方向，可搭乘至楊梅站，兩站均安排轉乘措施，可搭乘免費接駁車前往燈區。

桃園 機場捷運 高鐵

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