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新竹市長高虹安停職仍勤跑行程 人氣不減

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
本次活動由新竹市街舞協會主辦，並藉由MIKI舞蹈工作室的協辦與支持，帶領兒童在舞台上展現街舞的魅力。圖／民眾提供
本次活動由新竹市街舞協會主辦，並藉由MIKI舞蹈工作室的協辦與支持，帶領兒童在舞台上展現街舞的魅力。圖／民眾提供

停職中的新竹市長高虹安近期在地方的行程不斷，今天也出席「這！就是兒童街舞 VOL.3 MIKI 舞蹈工作室公演」活動，不僅受到現場觀眾的熱烈歡迎，孩童們知道市長高虹安來看公演，忍不住尖叫歡呼，展現她不減的魅力與人氣。

這次公演在新竹市立文化局演藝廳舉行，吸引超過300位兒童表演者和大量觀眾前來支持。高虹安突然驚喜現身，並與現場家長、孩子們互動熱絡，展現親民的一面。新竹市議員宋品瑩、林慈愛，還有民政處長施淑婷、教育處副處長張品珊、勞青處副處長林柏志等人出席。

本次活動由新竹市街舞協會主辦，並藉由MIKI舞蹈工作室的協辦與支持，帶領兒童在舞台上展現街舞的魅力。高虹安在活動中也表達了對街舞教育的支持與肯定，並期待未來能有更多此類活動，讓孩子們在藝術舞台上綻放光芒。

高虹安去年7月26日停職後，一度淡出政壇和螢光幕前，臉書、IG也幾乎停止更新，不過去年12月剪了妹妹頭、換了捲髮新造型後開始高調復出，春節期間還推出隱藏版春聯、紅包袋，引起熱烈討論。近期在地方更是行程不斷，除公開出席新竹大佛王寺孔雀明王尊開光大典，與多名新竹政界人士同框，還參加公益電影觀賞活動。

停職中的新竹市長高虹安近期在地方的行程不斷，今天也出席「這！就是兒童街舞 VOL.3 MIKI 舞蹈工作室公演」活動。圖／民眾提供
停職中的新竹市長高虹安近期在地方的行程不斷，今天也出席「這！就是兒童街舞 VOL.3 MIKI 舞蹈工作室公演」活動。圖／民眾提供
停職中的新竹市長高虹安在活動中也表達了對街舞教育的支持與肯定，並期待未來能有更多此類活動，讓孩子們在藝術舞台上綻放光芒。圖／民眾提供
停職中的新竹市長高虹安在活動中也表達了對街舞教育的支持與肯定，並期待未來能有更多此類活動，讓孩子們在藝術舞台上綻放光芒。圖／民眾提供

街舞 高虹安

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