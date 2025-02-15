新竹市長高虹安停職仍勤跑行程 人氣不減
停職中的新竹市長高虹安近期在地方的行程不斷，今天也出席「這！就是兒童街舞 VOL.3 MIKI 舞蹈工作室公演」活動，不僅受到現場觀眾的熱烈歡迎，孩童們知道市長高虹安來看公演，忍不住尖叫歡呼，展現她不減的魅力與人氣。
這次公演在新竹市立文化局演藝廳舉行，吸引超過300位兒童表演者和大量觀眾前來支持。高虹安突然驚喜現身，並與現場家長、孩子們互動熱絡，展現親民的一面。新竹市議員宋品瑩、林慈愛，還有民政處長施淑婷、教育處副處長張品珊、勞青處副處長林柏志等人出席。
本次活動由新竹市街舞協會主辦，並藉由MIKI舞蹈工作室的協辦與支持，帶領兒童在舞台上展現街舞的魅力。高虹安在活動中也表達了對街舞教育的支持與肯定，並期待未來能有更多此類活動，讓孩子們在藝術舞台上綻放光芒。
高虹安去年7月26日停職後，一度淡出政壇和螢光幕前，臉書、IG也幾乎停止更新，不過去年12月剪了妹妹頭、換了捲髮新造型後開始高調復出，春節期間還推出隱藏版春聯、紅包袋，引起熱烈討論。近期在地方更是行程不斷，除公開出席新竹大佛王寺孔雀明王尊開光大典，與多名新竹政界人士同框，還參加公益電影觀賞活動。
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