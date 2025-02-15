新竹市長高虹安停職仍勤跑行程 人氣不減

停職中的新竹市長高虹安近期在地方的行程不斷，今天也出席「這！就是兒童街舞 VOL.3 MIKI 舞蹈工作室公演」活動，不僅受到現場觀眾的熱烈歡迎，孩童們知道市長高虹安來看公演，忍不住尖叫歡呼，展現她不減的魅力與人氣。

這次公演在新竹市立文化局演藝廳舉行，吸引超過300位兒童表演者和大量觀眾前來支持。高虹安突然驚喜現身，並與現場家長、孩子們互動熱絡，展現親民的一面。新竹市議員宋品瑩、林慈愛，還有民政處長施淑婷、教育處副處長張品珊、勞青處副處長林柏志等人出席。

本次活動由新竹市街舞協會主辦，並藉由MIKI舞蹈工作室的協辦與支持，帶領兒童在舞台上展現街舞的魅力。高虹安在活動中也表達了對街舞教育的支持與肯定，並期待未來能有更多此類活動，讓孩子們在藝術舞台上綻放光芒。