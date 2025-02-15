台灣燈會人潮爆多 聽廣播了解交通動線桃園警舉牌管制

2025台灣燈會元宵節盛大開展，為讓民眾更順利前往各大展區，平鎮警分局長徐坤隆昨晚間前往A18主燈區的警察廣播電台，詳盡介紹燈會期間交通規畫，並藉機會宣導反詐、識詐相關資訊；今為燈會開幕首個周末，中壢警分局特製配發專用LED指示燈板，在各重要路口及主要動線提供引導，現場員警提供燈會路線資訊及展區方向，引導賞燈民眾前往打卡拍照。

徐坤隆表示，台灣燈會隨本周天氣回暖放晴，預計將湧入大量賞燈人潮。然而燈區周邊停車空間有限，因此桃園市政府特別規畫5條免費接駁車路線，往返桃園、中壢、楊梅等行政區，自2月11日起開始行駛，民眾可多加利用大眾運輸工具，以降低燈區周邊的交通負荷，提升出行便利性。

此外，為防止民眾落入詐騙集團陷阱，內政部警政署每日發布「打詐儀表板」，透過視覺化圖表直觀呈現全國各縣市每日及每月的詐騙案件數據與警方打詐成效，並提供識詐宣導與諮詢專線，幫助民眾提升防詐意識。市民也應熟悉常見詐騙手法與應對技巧，隨時保持警覺，以確保自身財產與個資安全，共同防堵詐騙犯罪，讓燈會活動更加安心順利。

中壢警分局長林鼎泰表示，主燈正式啟用後，燈區迎來大量賞燈民眾，昨晚人潮明顯攀升，好天氣的假日將達到新高峰。為了維持交通順暢並確保民眾賞燈安全，中壢警分局特製配發專用的LED指示燈板，在各重要路口及主要動線提供引導，現場員警同時提供燈會路線資訊及展區方向，引導賞燈民眾順利前往打卡拍照。