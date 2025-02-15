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台灣燈會要賞哪種燈？ 民眾喊：來看「煞車燈及車尾燈」
2025台灣燈會12日熱鬧展開，今迎來首個周六，從下午就慢慢湧現人潮，且傍晚開始就出現人潮，有民眾於臉書「我是青埔人」表示，A18、A19周邊道路都壅塞，且從高速高路開始塞車，根本就是「來賞煞車燈及紅綠燈」。
桃園市警察局交通警察大隊表示，A18站主燈區周邊因應人流增加，高鐵站前路、高鐵站前（東、西）路均執行交通管制，車多速緩。A19環球購物中心及副燈區附近高鐵南路、領航北路人、車流多，高鐵南路車速緩慢。提醒用路人改道或是搭乘其餘大眾運輸工具到會場。
台灣燈會開幕首個周六，好天氣吸引不少民眾前往賞燈，有民眾留言表示，自己住在青埔，點的外送已經被取消8次，因為人車太多，幾乎動彈不得，建議要到的遊客就是要改期或是提早很久出門。
也有民眾說，交流道一路塞到周邊道路，不必要的話盡量不要進到這附近，避免塞在路上。
交通大隊長李維振呼籲，「2025台灣燈會」展區涵蓋機捷A18高鐵桃園站及A19桃園體育園區，考量青埔地區停車空間有限，市府規畫2大免費停車場在A16橫山站計有3600席與A20興南站計有2500席，鼓勵南下民眾由國道2號大園交流道前往A16停車，北上民眾則可經國1平鎮系統交流道接台66線，至A20停車場轉乘機捷抵達燈區。
李維振提醒，下午4時至晚間7時為賞燈尖峰時段，請提早出門並多加利用大眾運輸，以減少交通壅塞。開車往機場民眾請提早出發並視路況改道台4線行駛，避免因人車壅塞延誤時間。遇車流集中時，請耐心配合員警及義交人員指揮，共同維持交通秩序。
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