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台灣燈會至今晚6點湧入140萬人次 機捷大癱瘓啟動管制
2025台灣燈會12日熱鬧展開，今迎來首個周六，從下午就湧現人潮，截至晚間6時30分止，據中華電信人流統計，已超過140萬人次參觀台灣燈會。下午開始機捷A18、A19兩車站也陸續爆人潮，啟動進出站及人流管制。桃園市政府啟動公路接駁，提供A16至A18、A19至A20往返交通服務，機捷公司與警察局也派員至現場引導乘客搭乘。
台灣燈會於高鐵站前及體育園區站周邊舉行，今天周末下午好天氣，吸引許多遊客前來走春看燈會，雖然晚上變冷，但仍不減民眾看燈會興致。
桃園市觀旅局預估將湧入200萬人次看燈會，首日截至晚間6時30分止，根據中華電信人流統計，已經湧入超過140萬人次參觀台灣燈會；A18與A19兩燈區，最高同時有近17萬人在場參觀；高鐵站加上A18站，湧入大量遊客，最高則有近3萬人進出或停留。
因應參觀燈會人潮，桃園市政府啟動緊急應變措施，機場捷運首先加開列車並加派司機員因應；高鐵公司則啟動人潮分流機制，疏導參觀燈會人潮。
A18、A19稍早已啟動人流及將出站管制，記者實際走訪發現，A19站有專門的引導人員，等待站內人出來，才再放一批人進站，避免壅塞及踩踏。
有民眾於臉書社群表示，A18站一度無法進站，人更多到從月台退出來，高鐵站到華泰名品城天橋也有點無法動彈。
桃園市政府也啟動公路接駁，提供A16至A18、A19至A20往返交通服務，機捷公司與警察局也派員至現場引導乘客搭乘；同時，機場捷運公司為加快民眾進出站，也機動取消刷卡，加快人潮疏散；針對高速公路回堵車輛，則請高公局發布相關訊息，將車潮疏導至大園交流道，分散車流。
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