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交通打結！台灣燈會機捷出站至少要半小時 青埔近乎癱瘓

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2025台灣燈會人潮湧現，民眾反映機捷擠到水洩不通，下車到出站至少要花30分鐘。圖／翻攝自桃園市議員黃瓊慧Threads帳號
2025台灣燈會人潮湧現，民眾反映機捷擠到水洩不通，下車到出站至少要花30分鐘。圖／翻攝自桃園市議員黃瓊慧Threads帳號

2025台灣燈會迎來正式開幕首個周末，大批民眾朝聖，機場捷運滿是人潮，機捷A13站更一度因運量超載暫停售票與暫停接送服務，直至傍晚加開列車才恢復。道路交通部分，大竹交流道出口車流回堵至高速公路，市長張善政也在臉書呼籲民眾注意。

桃園市議員黃瓊慧指出，搭乘機捷前往賞燈的民眾反映目前A18站和A19站擠滿人潮，鄰近各站也上不了車，站內旅客因為要刷卡出站，排隊等候時間長達40、50分鐘，人潮疏運需要檢討。

另有民眾反映，現場動線沒有紅龍或其他設備疏導指引，月台擠滿候車民眾，下車民眾無路可走，結果全塞在一起，從A19站下車到出站至少要30分鐘，也有人因為插隊問題吵起來，站內亂哄哄。

據了解，機場捷運因南下燈會人潮眾多，部分車站一度停止售票與暫停接送服務，實際影響時間有待事後統計。另外，燈會現場周邊交通也都打結，民眾反映，從青埔開車到中壢市區居然超過50分鐘，甚至因應人潮，短短200公尺距離要開30分鐘，彷彿看到日本六本木聖誕節人潮盛況，也能體會板橋人為什麼那麼討厭耶誕城。

桃園市長張善政臉書今晚6點30分左右發限時動態呼籲，台灣燈會人潮眾多，桃捷已加開A17往南列車，A13站恢復南下售票與旅客搭乘，高鐵則啟動人潮分流。道路交通部分，車流已從交流道回堵到高速公路，請用路人多加注意。

台灣燈會 機場捷運

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