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香山火警消防員奮戰22小時終撲滅 空汙恐罰業者最高500萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市香山區南港街某矽膠製品公司，昨天上午11時許發生大火，由於搶救不易，警消歷經22小時搶救終於撲滅。記者黃羿馨／翻攝
新竹市香山區南港街某矽膠製品公司，昨天上午11時許發生大火，由於搶救不易，警消歷經22小時搶救終於撲滅。記者黃羿馨／翻攝

新竹市香山區通用矽酮股份有限公司二廠配料室，昨天上午11時許發生大火，由於搶救不易，警消歷經22小時搶救終於撲滅。新竹市環保局表示，火災造成空氣汙染情形，將依調查結果判定火災原因是否為該公司操作管理不當，違者最高可裁罰500萬。

新竹市消防局指出，由於該工廠內部存放大量甲苯、異丙醇及矽油等物質，受火災影響流至地面形成混合性液體，因該液體有「易燃性」及「爆炸」特質，過程除以水滅火外，視情況需轉換使用覆土及泡沫等方式進行混合物質的滅火，逐步將火勢撲滅。此外，工廠建築物因火場高溫部分坍塌，造成底部火點需怪手開挖才能接觸。

新竹市消防局表示，也因工廠使用範圍廣，面積達2400平方公尺，消防人員到場時已火勢猛烈，為防止延燒，派出空拍機於火場上方監控，使用消防機器人、砲塔等方式成功將火勢局限。另有怪手、北區環境事故專業技術小組及苗栗縣消防局水庫車支援，整起火警直至今天上午9點才撲滅，共耗時22小時。

新竹市環保局表示，有關通用矽酮公司火災事件，火災造成空氣汙染情形，將依後續調查結果，判定火災原因是否為該公司操作管理不當產生，若為操作管理不當導致，則依違反空氣汙染防制法第32條相關規定，可處10萬元以上、5百萬元以下罰鍰。

另外，廢棄物部分，該消防事件產出之非經常性廢棄物，如燃燒過廢矽膠油、廢鐵、消防廢水等，應先於廠內收集暫置，依據廢棄物清理法提送處置計畫書經環保局審核後清理，若一般事業廢棄物處理未依法辦理，可處6千元以上、3百萬元以下罰鍰。

新竹市香山區南港街某矽膠製品公司，昨天上午11時許發生大火，由於搶救不易，警消歷經22小時搶救終於撲滅。記者黃羿馨／翻攝
新竹市香山區南港街某矽膠製品公司，昨天上午11時許發生大火，由於搶救不易，警消歷經22小時搶救終於撲滅。記者黃羿馨／翻攝
新竹市香山區南港街某矽膠製品公司，昨天上午11時許發生大火，由於搶救不易，警消歷經22小時搶救終於撲滅。圖／新竹市政府提供
新竹市香山區南港街某矽膠製品公司，昨天上午11時許發生大火，由於搶救不易，警消歷經22小時搶救終於撲滅。圖／新竹市政府提供

廢棄物 新竹 火災

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