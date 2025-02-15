擔心妻離子散！印尼失聯移工被逮供出妻子 一家3口遣返

苗栗縣頭份警分局員警昨天西洋情人節傍晚，在轄區查獲3男1女共4名印尼籍失聯移工，其中有一對是情侶檔，另外一名男性移工擔心被遣返後，在台的妻子和不滿2歲的小孩會無人照顧，自動供出妻子也是失聯移工，雖然一家三口都要遣返，但也避開「妻離子散」的困局。

頭份派出所長陳冠廷昨天傍晚5點30分到轄區探訪，看見一輛小貨車違停且駕駛神情有異，因此上前盤查，發現車上共有4名外籍男女，對方無法以國語溝通，且未攜帶任何身分證明文件，懷疑他們是失聯移工，通知所內員警到場將他們帶回分局捺印指紋比對身分，查出4人都是印尼籍失聯移工。

其中一名印尼籍移工難過地向警方表示，擔心遭遣返後，妻子難以獨自照顧小孩的起居生活，讓他放心不下，向警方請託，願意聯繫同為失聯移工的妻子來自首並一同遣返，員警也協助將這名失聯移工的妻兒帶回派出所，一同移送移民署苗栗縣專勤隊待遣。