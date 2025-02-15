竹縣各鄉鎮農會代表選舉 峨眉鄉上演2位鄉長女兒的戰爭

新竹縣各鄉鎮農會今天辦理農會代表選舉，共有484人爭取425名基層農會代表。其中峨眉鄉農會競爭激烈，由前鄉長江寧增女兒江筱慧挑戰前鄉長溫振隆女兒、也就是現任總幹事溫修琪，2人實力在伯仲之間。

新竹縣農業處指出，這次具選舉權的農會會員共有2萬4275人，共計157處投開所同步舉辦投開票作業，平均投票率為45.76％，本次選舉共選出農事小組長156人、副組長9人及會員代表425人，選舉過程平順，未發生重大違規事件。

新竹縣農業處說明，基層農會農事小組選舉工作完成後，各農會將於2月24日至27日間召開會員代表大會，選舉農會理事、監事及上級農會會員代表，並於3月4日至7日間召開理事會及監事會，選出理事長、常務監事並聘任總幹事。

據了解，這次選舉以峨眉鄉農會競爭最激烈，峨眉鄉農會前總幹事陳冠義2022年底高升桃園市政府農業局長後，農會理事會補聘總幹事，當時前鄉長溫振隆的女兒溫修琪和前鄉長江寧增的女兒江筱慧爭奪，溫修琪獲6票理事支持獲得遴聘，江筱慧以3票落敗。如今江筱慧捲土重來，再次挑戰溫修琪，兩人實力相當，戰況激烈。

農業處表示，竹北等7個基層農會總幹事考核為績優總幹事，橫山農會總幹事邱宏鎮退休，由其子邱上修接棒，任期未達2年被考核為績優總幹事的芎林何寬甫、新豐成元勳，均無競爭者，共10個基層農會總幹事都是單一遴聘，唯有峨眉鄉農會出現2位女性競爭者。