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桃園農會復興區投票率近8成5 現任總幹事連任之路受挑戰

聯合報／ 記者鄭國樑翁唯真／桃園即時報導
桃園市農業局長陳冠義各區農會了解投票情形。記者鄭國樑／攝影
桃園市農業局長陳冠義各區農會了解投票情形。記者鄭國樑／攝影

桃園市13區農會今天辦理農事小組長、副小組長、會員代表選舉投票（中壢區為中華民國辦事處，非基層農會，不選代表），具投票權的農會會員總人數約5萬人，總投票人數2萬6703人，共選出農事小組長235人，副小組長61人，會員代表517人，合計813人。

農業局長陳冠義到部分投開票所了解投票秩序，和慰勞選務工作人員，投票於下午1時結束，僅少數因戶籍遷出而無法投票，秩序良好，平均投票率為55%（不含中華民國農會中壢辦事處），其中復興區投票率最高達84.75%。

基層農會幹部指出，復興區農會的投票率相當高很驚人，而且不少代表是新面孔，顯示現任總幹事高理忠連任的路備受挑戰，3月如果不能獲理事會聘任，進入第2階段重新辦理遴選，挑戰者曾庭筠的機會就變大了。

農業局說明，各區農會需在2月底前開會員代表大會，選舉理事、監事及出席桃園市農會之會員代表；3月初開理、監事會，互選出理事長、常務監事，並由理事會聘任總幹事。桃園市農會3月中召開會員代表大會，選出理、監事，3月底由理、監事會議分別選出理事長、常務監事，並由理事會聘任總幹事。

投票率 桃園 農會

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