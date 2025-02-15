快訊

選上民眾黨主席曝下一步 黃國昌提4感謝「讓柯文哲感到驕傲」

新光三越氣爆 凌濤點名綠營3人爽玩「他飛帛琉度假、她開會笑呵呵」

桃市府團隊赴法國參訪 拓展AI發展與雙邊合作

中央社／ 桃園15日電

桃市府副秘書長金志聿13日至14日率市府團隊法國，並在人工智慧行動高峰會結束後會晤法國晶片設計國家隊SiPearl，針對未來AI（人工智慧）發展及雙邊合作等方面進行交流。

桃園市政府今天表示，金志聿率領市府團隊訪問法國，與多個重要新創基地及科技企業進行深度交流，旨在拓展雙邊產業合作的契機，並強化桃園在歐洲的能見度。

市府團隊訪問法國，桃市府指出，交流對象包括法國官方的新創扶植機構「La French Tech」、全球最大的新創基地「Station F」，雙方針對共同促進雙邊新創產業的發展、打造更完善的新創生態圈、吸引國際人才與資金投入等進行討論。

桃市府表示，訪團也在日前於巴黎舉行的人工智慧行動高峰會結束後，會晤法國晶片設計國家隊SiPearl，向對方介紹桃園AI投資優勢，SiPearl團隊對此表達高度興趣與合作可能性。

金志聿指出，全球AI產業正值快速發展期，法國政府更擴大推動，展現其在AI領域的雄心，透過與SiPearl交流，市府團隊深入了解歐洲AI發展脈動，並期盼能為桃園AI產業發展注入國際能量。

桃市府表示，此次與Sipearl的會晤成果豐碩，不僅深化雙方對AI產業發展趨勢的理解，更為未來合作奠定良好基礎；將持續積極拓展國際合作，吸引更多國際AI企業投資桃園，共同打造桃園成為台灣AI產業發展重鎮。

團隊 桃園 法國

延伸閱讀

台灣燈會在桃園 引入智慧垃圾桶、掃碼可找公廁

桃園魯冰花季28日登場 12公頃花海展現客家文化魅力

美俄將喬停戰！普亭的重量級團隊成員曝 專家：面對川普居下風

輸掉線上遊戲和玩家吵架 法國男怒氣未消竟殺11歲女童洩憤

相關新聞

台灣燈會人潮爆多 民眾搶搭機捷擠不上車

2025台灣燈會迎來正式開幕第一個周末，天氣回暖吸引大批民眾前往，今天下午人潮擠爆燈會周邊機捷站點，桃園大眾捷運公司緊急...

地方選舉前哨戰...竹市農會改選完成 投票率4成1

新竹市農會今天辦理第11屆選任人員改選工作，產業發展處表示，第11屆核定選舉人數為2946人，依據「農會選舉罷免辦法」，...

苗栗縣各農會代表選舉 苗栗、大湖競爭態勢下回見真章

苗栗縣17個鄉鎮市及地區農會今天投票選舉會員代表及農事小組長，其中出現競爭者的4個農會，都以現任總幹事掌握的會員代表席次...

桃園台66橋墩下活化再+1 將闢建收費停車場造福地方

台66快速道路橋墩下閒置空間多，地方希望能多加利用，過去有設置極限運動場、機車考照練習場、活動中心等，不過有民眾發現，平...

經典賽開打再掀棒球熱 網友發起「新竹球場廢墟探險」

世界棒球經典賽資格賽下周在台北大巨蛋開打，國內再度掀起棒球熱潮，不過新竹有網友疑似不滿新竹市立棒球場至今未開放，在臉書揪...

高中愛心志工團前往越南 推廣健康知識及登革熱防治

桃園市新生醫專國際志工團隊今日由2名教師帶領15名護理科學生志工，前往越南 Long Phuoc B小學展開為期10天志...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。