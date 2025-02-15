台灣燈會人潮爆多 民眾搶搭機捷擠不上車

2025台灣燈會迎來正式開幕第一個周末，天氣回暖吸引大批民眾前往，今天下午人潮擠爆燈會周邊機捷站點，桃園大眾捷運公司緊急啟動動線及人流管制。

桃園市長張善政臉書今晚6點30分發限時動態呼籲，台灣燈會人潮眾多，桃捷已加開A17往南列車，A13站恢復南下售票與旅客搭乘，高鐵則啟動人潮分流。道路交通部分，車流已從交流道回堵到高速公路，請用路人多加注意。

今年燈會12日開燈遇雨又非假日，盡管民眾撐傘熱情參與，人潮尚屬負荷之內，而昨天天氣好轉加上情人節，機捷已創史上第二高單日運量，今天下午燈會周邊站點人潮湧入，月台、樓梯與大廳更是擠得賞燈民眾，每個人幾乎肩並肩，毫無縫隙。

由於燈區周邊車位有限又實施交管，不少民眾停在鄰近站點，轉搭捷運前往，A16橫山站擠滿民眾，車門甚至無法關閉，工作人員不斷呼籲「下一班車很快就到」，緩解民眾迫不及待心情；A19站是「光的遊戲場」燈區，也是寶可夢與進擊的巨人所在地，站內更是站滿人，就連出站旅客也寸步難行。

桃捷公司因應賞燈人潮眾多，傍晚緊急啟動人流管制，A18主燈區更做動線管制，靠近華泰名品城的2號出口只進不出，靠近高鐵側的1號出口只出不進。

桃園市觀光旅遊局長周柏吟表示，台灣燈會昨天將近150萬人次造訪，今天有機會破200萬人次。