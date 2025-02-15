地方選舉前哨戰...竹市農會改選完成 投票率4成1

新竹市農會今天辦理第11屆選任人員改選工作，產業發展處表示，第11屆核定選舉人數為2946人，依據「農會選舉罷免辦法」，選出34位農事小組長及44位會員代表，並採分區投票方式辦理。今天投票人數總計1231人，投票率為41.79%。

產業發展處說明，根據「農會選舉罷免辦法」規定，農會的選舉事務由各該農會辦理，並由各級主管機關指導。農會選任人員每4年改選1次，市府於改選過程中秉持謹慎態度，於選前持續宣導拒絕賄選，並確保選舉在「公平、公正、公開」的原則下進行。期盼透過此次改選，選出優秀人才，推動農會經營，提升服務農民的效能，進一步增進農民福祉。

各級農會組長、副組長、會員代表今改選，被視為2026年地方選戰前哨戰，據了解，任總幹事長達27年、已退休的農會前總幹事鍾祥銘這次也回鍋參選會員代表，並劍指現任爭取連任的理事長郭瑞誠。

這次會員代表當選名單中，郭瑞誠與鍾祥銘均雙雙順利當選，預計2月24日舉行會員代表大會，選出理事11席和監事3席，並預計3月初互選出理事長與常務監事，再遴選出總幹事。

據了解，鍾祥銘也搭檔農會輔導主任黃湑鎂，要來挑戰現任總幹事陳學立，鍾祥銘發揮過往影響力，已獲得20位會員代表支持，目前仍有關鍵的3席要掌握，才有機會挑戰成功。