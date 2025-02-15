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地方選舉前哨戰...竹市農會改選完成 投票率4成1

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市農會今天辦理第11屆選任人員改選工作，選出34位農事小組長及44位會員代表，今天投票人數總計1231人，投票率為41.79%。記者黃羿馨／攝影
新竹市農會今天辦理第11屆選任人員改選工作，選出34位農事小組長及44位會員代表，今天投票人數總計1231人，投票率為41.79%。記者黃羿馨／攝影

新竹市農會今天辦理第11屆選任人員改選工作，產業發展處表示，第11屆核定選舉人數為2946人，依據「農會選舉罷免辦法」，選出34位農事小組長及44位會員代表，並採分區投票方式辦理。今天投票人數總計1231人，投票率為41.79%。

產業發展處說明，根據「農會選舉罷免辦法」規定，農會的選舉事務由各該農會辦理，並由各級主管機關指導。農會選任人員每4年改選1次，市府於改選過程中秉持謹慎態度，於選前持續宣導拒絕賄選，並確保選舉在「公平、公正、公開」的原則下進行。期盼透過此次改選，選出優秀人才，推動農會經營，提升服務農民的效能，進一步增進農民福祉。

各級農會組長、副組長、會員代表今改選，被視為2026年地方選戰前哨戰，據了解，任總幹事長達27年、已退休的農會前總幹事鍾祥銘這次也回鍋參選會員代表，並劍指現任爭取連任的理事長郭瑞誠。

這次會員代表當選名單中，郭瑞誠與鍾祥銘均雙雙順利當選，預計2月24日舉行會員代表大會，選出理事11席和監事3席，並預計3月初互選出理事長與常務監事，再遴選出總幹事。

據了解，鍾祥銘也搭檔農會輔導主任黃湑鎂，要來挑戰現任總幹事陳學立，鍾祥銘發揮過往影響力，已獲得20位會員代表支持，目前仍有關鍵的3席要掌握，才有機會挑戰成功。

地方人士指出，新竹市農會系統長期以來被視為國民黨的重要樁腳，這屆農會選舉中，鍾祥銘與郭瑞誠兩位候選人均出身國民黨派系。不過鍾祥銘近年來與民進黨關係密切，若鍾祥銘與綠營合作，可能改變傳統的政治版圖，為民進黨在農會系統中爭取更多支持，甚至影響2026市長選舉。

任總幹事長達27年、已退休的農會前總幹事鍾祥銘（右），也搭檔新竹市農會輔導主任黃湑鎂（中），要來角逐理事長和總幹事之位。圖／報系資料照
任總幹事長達27年、已退休的農會前總幹事鍾祥銘（右），也搭檔新竹市農會輔導主任黃湑鎂（中），要來角逐理事長和總幹事之位。圖／報系資料照
現任總幹事陳學立強調，農會在他任內不僅供銷部業績成長4成，農會的存款也突破160億。記者黃羿馨／攝影
現任總幹事陳學立強調，農會在他任內不僅供銷部業績成長4成，農會的存款也突破160億。記者黃羿馨／攝影

投票率 新竹

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