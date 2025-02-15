台南最塞路段 和緯路花園夜市、好市多前3處路口將改善

台南市北區和緯路是當地重要交通幹道，有知名花園夜市、好市多賣場等，車流量日益增加，交通壅塞問題加劇，行人安全亦受到威脅。受到「路平專案」3年管制期，過去無法進行任何改善工程，如今3年期限即將解封，經向國土署爭取經費改善，市府交通局已提送內政部審查，預計2月中旬可通過。

市議員陳怡珍表示，北區的交通壅塞問題已困擾居民多年，文賢路與和緯路口因鄰近好市多，尖峰時段車潮經常回堵；和緯路與海安路口則是花園夜市所在地，每逢夜市營業期間，周邊道路擠滿車輛，嚴重影響通行順暢度；而和緯路二段（西門路至公園路）的道路寬度不均，也導致交通瓶頸問題持續存在。這些問題不僅影響居民日常通勤，也對當地經濟發展造成阻礙，因此改善工程刻不容緩。

立委陳亭妃說與陳怡珍從3年前就已向市府與交通局爭取改善這三處路口。當時正值「路平專案」3年管制期，所有道路工程都被暫緩，導致改善計畫無法推動。隨著「路平專案」管制期結束，改善契機終於到來。

陳怡珍要求交通局送計畫書，立委陳亭妃向內政部國土管理署爭取「永續提升人行安全」補助計畫4120萬元經費，用於改善和緯路與文賢路口、和緯路與海安路口及和緯路二段瓶頸路段（西門路至公園路）等三大瓶頸路口。

陳怡珍說，這次獲得補助的三大重點路口，長期以來都是交通瓶頸，特別是鄰近好市多、花園夜市及西門路至公園路等商業與觀光熱區，尖峰時段經常發生車流回堵與交通混亂。