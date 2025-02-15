台灣燈會在桃園 引入智慧垃圾桶、掃碼可找公廁

台灣燈會12日在桃園開展，桃園市政府環保局今天指出，在燈區設置「智慧垃圾桶」，透過感測監控即時清潔垃圾，另設「燈區公廁查詢導引QR Code」，幫助遊客找尋、導航至公廁。

環保局表示，燈會期間共佈設83組智慧垃圾桶，每組包含一般垃圾桶及資源回收桶，桶內裝設有感測器以偵測垃圾容量，並透過物聯網技術隨時監測垃圾桶狀況，將數據反饋至管理系統，當垃圾桶達8成滿時，系統會主動通報清掃人員。

環保局指出，運用感測與監控技術隨時掌握垃圾量，即時通報、清潔，不僅提升垃圾桶清除效率，避免垃圾桶堆積與溢出，也能有效分配調度清潔人員工作，維持活動區域的整潔。

環保局表示，由於燈區展場遼闊，為方便遊客找公廁，燈會也特別設計燈區專屬公廁資訊查詢導引網頁，遊客可藉由掃描公廁資訊QR Code（快速響應矩陣圖碼）查詢鄰近燈區的公廁，並可點選位址即時導航前往，縮短尋找公廁的時間與距離。

環保局指出，遊客觀賞燈會同時，也可藉由掃描垃圾桶上的QR Code回報垃圾桶髒亂或損壞情形，系統會透過後台通報迅速處理，維護現場環境品質。