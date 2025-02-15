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苗栗縣各農會代表選舉 苗栗、大湖競爭態勢下回見真章

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市農會會員代表及農事小組長選舉今天投票，一些年邁的農會會員拄著枴杖前往投票。記者胡蓬生／攝影
苗栗市農會會員代表及農事小組長選舉今天投票，一些年邁的農會會員拄著枴杖前往投票。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣17個鄉鎮市及地區農會今天投票選舉會員代表及農事小組長，其中出現競爭者的4個農會，都以現任總幹事掌握的會員代表席次占優勢，通霄、造橋農會雙方陣營席次差距大，總幹事連任已無懸念，但苗栗市、大湖地區農會兩方席次較接近，選舉結果對總幹事遴聘仍有變數。

各農會上午9點到12點舉行投票，開票結果大湖現任總幹事徐欽志陣營以25比18占優勢、苗栗市現任總幹事謝錦明以25比20的席次領先，由於差距較小，2月26日會員大會理事席次之爭仍有變數。

苗栗縣各農會選舉，總幹事登記候聘人數僅造橋、大湖及苗栗出現2人登記的競爭選局，通霄鎮農會雖僅現任許道坤一人登記，但選舉也是暗潮洶湧，今天開票結果，許道坤陣營以32比13的代表席次占有相當優勢，造橋鄉農會選舉數十年來「風平浪靜」，現任總幹事彭森華推出妻子推廣部主任吳美慧登記候聘，開票結果以30比1的懸殊差距領先對手，兩地農會總幹事遴聘可說已成定局。

苗栗市農會開票結果，現任總幹事謝錦明以25比20的席次占優勢，大湖地區現任總幹事徐欽志陣營以25比18、1席中立的態勢占上風，但兩地農會現任陣營與競爭對手差距較小，外界觀察認為仍存在競爭選局，2月26日的會員代表大會推選9席理事才可能見真章。

苗栗縣各鄉鎮市農會早年多是劉、黃兩派對立激烈競選，但派系如今在縣內已瓦解，多數鄉鎮市農會選舉都是一片和諧，僅少數鄉鎮市仍出現「現任」與「新勢力」競爭的選局，2月26日會員代表大會將選舉理監事、3月6日選舉理事長同時聘任總幹事。

縣府農業處表示，今天農會選舉平均投票率53.05％，比4年前投票率55.90％略低，農事小組組長參選人數305人，選出247名農事小組組長、會員代表參選人數755人，選出665名會員代表。

苗栗市農會會員代表及農事小組長選舉今天投票，不少年邁、白髮蒼蒼的農會會員前往投票。記者胡蓬生／攝影
苗栗市農會會員代表及農事小組長選舉今天投票，不少年邁、白髮蒼蒼的農會會員前往投票。記者胡蓬生／攝影
苗栗市農會會員代表及農事小組長選舉今天投票，不少年邁的農會會員前往投票。記者胡蓬生／攝影
苗栗市農會會員代表及農事小組長選舉今天投票，不少年邁的農會會員前往投票。記者胡蓬生／攝影

投票率 苗栗市

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