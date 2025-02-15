桃園台66橋墩下活化再+1 將闢建收費停車場造福地方

台66快速道路橋墩下閒置空間多，地方希望能多加利用，過去有設置極限運動場、機車考照練習場、活動中心等，不過有民眾發現，平鎮區四里活動中心及極限運動場旁缺乏停車空間，因此希望爭取設置。平鎮區公所回應，目前尚在設計階段，月底將會有初步規畫。

台66橋下閒置空間多，過去多位民代都一直聽取地方建議，加速活化，先前陸續興建機車考照練習場、極限運動場、體健設施、活動中心等。市議員陳韋曄表示，66快速道路橋下，橋墩編號P182至P198，鄰近四里活動中心及極限運動場旁，但有民眾反映缺乏停車空間，導致民眾要去休憩時附近苦無停車位，相當不便。

陳韋曄說，地方希望可以將其他未活化空間，強烈要求區公所，闢建為收費停車場，不僅可以方便要去遊憩的民眾，附近居民也能因此受惠。

平鎮區公所表示，此案為代辦交通局停車場工程，目前還在設計能使用面積跟相關經費和停車格數，詳細要等到月底設計單位評估完成。