經典賽開打再掀棒球熱 網友發起「新竹球場廢墟探險」

世界棒球經典賽資格賽下周在台北大巨蛋開打，國內再度掀起棒球熱潮，不過新竹有網友疑似不滿新竹市立棒球場至今未開放，在臉書揪團明天下午3點「到新竹球場外面廢墟探險」。警方也提醒，民眾擅闖封閉的公眾設施，恐涉毀損罪。

有網友在臉書社團「新竹大小事」揪團：「資格賽都要開打了，新竹棒球場依然廢墟一樣。歡迎新竹球迷本周日下午3點到新竹球場外面廢墟探險，非任何官方或政治組織，純屬好玩，沒有任何政治色彩，不管藍綠白，只要球場回來」。

網友也強調，歡迎攜帶穿著六隊應援物到場，但建議探險家們從外面觀察廢墟內部情況，此次全程自由活動，如果想要一起拍照，可在下午3點半在正門口集合。

貼文也引起網友熱議，紛紛留言：「可以讓我在新竹棒球場看啦啦隊嗎?別老讓我往新莊、大巨蛋跑」、「多數新竹人要的是在球場挖寶」、「達不到職棒的要求，那就讓它轉型，轉三級棒球場或有其它做法都可行，總比空在那，希望下任市長，第一件事就是處理好。」

此外，有網友回憶道：「每次路過看到外圍空成這樣，還不如規畫攤位給攤商擺擺東西加減賣，超懷念以前的民富夜市」，也有網友批評：「花那麼多錢，球場像廢墟」，更有網友直言：「拆除比較符合市民期待。」

新竹市教育處表示，因新竹地方法院於去年4月2日裁定棒球場證據保全至今已11個月，台灣省結構技師公會迄今尚未就結構安全提出鑑定報告，目前仍無法開放。因此有關民眾於網路揪團至新竹棒球場探險，請民眾考量自身安全及尊重政府機關管理規範，勿擅自進入，以免造成自身生命財產損害。