高中愛心志工團前往越南 推廣健康知識及登革熱防治

桃園市新生醫專國際志工團隊今日由2名教師帶領15名護理科學生志工，前往越南 Long Phuoc B小學展開為期10天志工服務，這次行動不僅延續了過去的健康推廣計畫，志工團特別新增了登革熱防治宣導，以提升當地學童及社區居民的防範意識，降低疾病傳播風險。

桃園市青年局長侯佳齡今為新生醫專國際志工團隊送機，志工團隊與侯佳齡分享本次出行祈願小卡及目標，希望能在寒假尾聲為人生創造別具意義的難忘回憶，侯也於當場致贈志工團祈福小物，同時給予青年朋友最大支持與鼓勵。

新生醫專志工團隊帶隊老師蘇萱表示，這次行動不僅延續了過去的健康推廣計畫，志工團特別新增了登革熱防治宣導，以提升當地學童及社區居民的防範意識，降低疾病傳播風險。此外，志工們將為學童健康量測，並深入當地家庭評估健康，透過實際行動了解社區需求，以利未來發展更具永續性的服務計畫。這些活動不僅幫助當地居民提升健康素養，也讓學生們在實際服務中深化專業技能。

國際護理師專班學生黃立羽說，她媽媽是越南人，小時候在越南長大，這次能夠回到家鄉參與志工服務，對她來說意義非凡。希望透過這次的經驗，不僅關懷當地社區，也挑戰自我，跨出舒適圈。